馬國女大生命案更審！律師引「縱火奪8命判無期」稱殺1人也無期不公平

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，再謊稱「兩人約好一起長眠」，甚至多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，希望判處死刑，莫讓台灣淪為馬籍學生地獄。一、二審都依殺人罪判陳無期徒刑，但最高法院卻認為陳有「自首」為何被認為無悔過之意？撤銷、發回。更一審6日辯論終結，陳頻說是一時衝動才鑄錯，「我很難過」，並說想起與被害人相處的點點滴滴都覺得珍貴。

審判長諭知3月20日上午宣判，陳表示將到庭聽宣。陳的律師引新竹陳彥翔縱火案燒死8人為例，指陳犯情節最嚴重之罪，但仍因自首而從死刑改判無期徒刑，本案的動機、犯罪手法無法與重大刑案相比，判處無期徒刑並不公平。

陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

士林地院開庭時，陳向蔡女雙親道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒...希望你們同意把女兒嫁給我」的請求。蔡女家屬則委由律師表示，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書？用掐脖的方式尋短很殘忍，本案明顯是殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

士院認為陳與蔡女金錢觀不同，也對於死者花錢的方式頗感壓力，因感情想法有時較為極端、挫折忍受度低而殺人，判他無期徒刑。陳和檢方均上訴，台灣高等法院前審開庭時，陳一改過去的辯詞，承認殺人並說「感到很抱歉」，希望法院改判15年徒刑。台灣高等法院認為陳殺意甚堅，鑑定報告也指出他覺得家庭是苛責、缺乏溫暖的，對於婚姻的預期不會太正向，並曾在伴侶關係上有過不愉快，他雖有自首，但考量案情並無須減刑，且犯後態度極度不佳，仍維持無期徒刑。

最高法院「同情」陳既然自首卻被下級審認為無悔過之意，撤銷、發回高院。

高院更一審6日開庭時，檢方和告訴代理人仍要求科處死刑，陳柏諺堅稱有自首，想要減為有期徒刑。

陳聲稱過去在台南工作時，曾經因情感因素而看過精神科，但實際上有什麼問題？因時間久了，他也忘了。審判長詢問何以傳簡訊給父親說要自殺時，卻沒提殺了人，等到父親、警察、鎖匠上門，才說殺人了？陳答稱原本想尋短，輕生前想聽一聽父親的聲音，「沒想那麼多」，他很後悔因一時衝動而造成這個錯，真的很不應該。

告訴代理人批評陳非真心悔過，一開始說是被害人囑咐才幫忙殺害，檢察官偵訊時又改口是「過失致死」，陳柏諺確定「沒辦法死」才說出實話。告代指陳並未節省司法資源，不符合自首要件，況且雙方未和解，要求處死刑。

陳柏諺表示，事情發生得太突然，他想起兩人在一起的生活卻變成這樣，不知如何面對她的爸媽。他在最後陳述時聲稱，自己沒有犯罪紀錄，當時因「妳一句我一句」他才動手，他很難過，不知對方在另一個世界過得好不好，因此「一直做佛事」。

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