檢批王薀披老師外衣行霸凌之實 法院裁定羈押禁見

作家王薀（本名王江鎮）涉指使藝人李威等信眾，體罰及凌虐做帳出包的蔡姓女會計致死，台北地檢署昨依傷害致死等罪起訴13人，在押的王薀與3名核心女信徒移審北院，法院漏夜開庭審理，儘管王薀喊冤不認罪，但法院仍裁定王薀與3名女信徒羈押禁見，王薀今凌晨再度返回台北看守所，狼狽上囚車的畫面也曝光。

據調查，死者蔡女原是王薀信徒，因有會計專長，被王薀挑選替精舍作帳，去年5月王薀與前妻辦離婚，因要處理夫妻財產分配，請蔡女幫忙算錢，最後發現蔡女帳目出包，賠了不少，憤而指示三名女信徒給予懲罰，包括強逼蔡女剃髮出家、跪拜磕頭等，眾人當場把蔡女剃光頭羞辱，行徑惡劣。

去年7月24日颱風天，王薀再命游秀鈴、幹子昀、梁碧茵以拍打及跪拜等方式處罰蔡女，蔡女在長時間跪拜下不堪負荷身亡，住持與信徒合力在颱風天將蔡女運回精舍並報警。法醫相驗發現，死者全身多處瘀傷，確認是橫紋肌溶解導致死亡。

王薀在法院堅不認罪、還哽咽請求法官交保，聲稱眼睛到晚上幾乎看不見，且過去20年救過蔡女不下3次，對於蔡女不幸往生，他比任何人都難過，懇求以任何方式替代羈押。

檢方主張，王薀長期使用化名，20年來連最核心信徒都不知他本名叫「王江鎮」，偵查期間甚至一度找不到王薀照片，原因就是王薀藏身幕後，命案發生後還卸責說是「女生之間常有糾紛」，痛批王薀是「披著老師外衣，行霸凌之實」。法官認為，王薀對信徒仍有強大影響力，若交保極可能造成證人翻供，裁定繼續羈押禁見。