國產建材爆內線交易 2任董座遭搜

國產建材實業前董座林孝信涉內線交易。記者侯永全／攝影 國內預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城董事長張中周，涉在重大訊息公告前買進股票內線交易，調查局昨搜索約談林等六人，移送台北地檢署偵訊。

同案約談包括林孝信次子、中興保全科技董座林建涵，及中保科技副總劉芸芳、國賓影城財務長柯玫華、德美不動產估價師王冠棠等人；檢方昨夜複訊，柯玫華以卅萬元交保，張中周請回。

據調查，國產建材為了活化資產及充實營運資金，董事會於去年決議處分位於台南市東區東光段八三地號土地及地上建築物，該資產由子公司欣睿信資產開發所持有，授權董事長以總價不低於十五億元出售，並辦理相關事宜。該土地當時租給國賓影城使用。

由於不動產鑑價師估算該土地出售市值會增加，林孝信與張中周兩派人馬在國產建材去年一月卅一日公告重訊前，分別提前進場敲單。林孝信家族因未出售持股，擬制性獲利兩百餘萬元，張中周部分出脫獲利了結，不法所得廿餘萬元。

國產建材二○二二年就爆發過內線交易，該公司二○一九年代孫公司公告處分中國水泥廠，林孝信父子同樣利用掌握利多消息，趁重訊發布前進場買股，北檢依違反證交法命林孝信三百萬元交保、林建涵五十萬元交保、國賓影城創辦人張明吉五十萬元交保、張中周十萬元交保。