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精舍命案／李威供細節 曾勸道歉就沒事

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

藝人李威涉台北市精舍命案。圖／聯合報系資料照片
藝人李威涉台北市精舍命案。圖／聯合報系資料照片
藝人李威涉入台北市精舍命案，三度以證人身分出庭後被轉被告，不過他在第一次作證時就供出關鍵細節，助檢方突破案情查出行凶過程和王薀涉案情節，改列被告後轉汙點證人，獲檢方求處輕刑。

檢方指出，李威是在新冠肺炎疫情後，經朋友介紹認識王薀學佛，受到重用，和妻子每日協助王薀校對經書；命案曝光後李威背負輿論壓力，經檢察官規勸「及時悔悟」，轉汙點證人供出命案現場被剪掉的監視器內容，包括動手的「讀書會師姐」幹子昀、游秀鈴、梁碧茵，及王薀也在場，並承認目睹蔡女遭霸凌過程，自己也曾喊要蔡女「勇敢道歉就沒事」。

蔡女死亡後，李威涉聽從王指示召開網路會議，與呂莉芳教導「推車三人組」如何應對檢警詢問，李威和妻子簡瑀家、黃文琪、呂莉芳另聽從王指示，假扮死者家屬打給二、三百位律師， 諮詢「死者全身都是傷，家屬可以提告嗎」等問題。

王薀是佛學作家，檢方指他廿多年來自稱藏傳密宗上師，海內外至少三、四千名信徒，長年受信徒供養，名下多間房產，住處查扣約二千七百萬元捐獻。

檢方查出，王曾向信徒講上師就是弟子心中的「佛」，「若違反上師之命，會入畜生道、餓鬼道、地獄道」，教導方式是在「沒有佛像」的茶室水月草堂「研討」，要求信徒先發露懺悔訴說自己過錯，再由其他信徒批鬥，還對蔡女說，「下跪磕頭跟冤親債主說對不起」。

檢方認為，犯錯的信徒在眾人圍觀心理壓力下，無從反抗逼迫、要求，屈服王薀的絕對權威，若不從恐遭受無法預期「體罰」，死者蔡女遭多次「研討」，剃光頭、逼下跪磕頭，只因算錯王薀婚後財產導致王損失數百萬元，且被認為傳染新冠肺炎給其他人，又態度不佳，愛生氣和抱怨。

命案 新冠肺炎 李威 檢察官 王薀 監視器 霸凌

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