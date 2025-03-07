詐領助理費 褫奪公權4年 基市議員張秉鈞解職、不補選

民進黨基隆市議員張秉鈞和父親張錦煌共擔任22年議員，詐領逾千萬元助理費，一、二審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪分別判刑1年11月、2年徒刑，緩刑5年、褫奪公權4年。張秉鈞上訴被最高法院駁回，全案定讞。

張秉鈞說，還沒收到判決，暫不回應。他雖獲緩刑不用入獄，但依刑法規定，褫奪公權4年從裁判確定日起算，依地方制度法昨解除議員職務。基隆市議會表示，中山區有4席議員，張被解職後，缺額未過半且任期已過半，依選罷法不須補選或遞補。

張錦煌任4屆16年基隆市議員，交棒兒子張秉鈞問政，也當了6年。張秉鈞擔任第19屆議員期間，與張錦煌、母親陳瓊茹以人頭詐領助理費共119萬餘元；張錦煌2009至2018年任職議員期間，也和陳瓊茹以吳姓臭豆腐攤販、陳姓男子為人頭詐領助理費共962萬5895元。

另外，張秉鈞2023年登記民進黨立委初選，卻未向監察院申報政治獻金專戶，收受張錦煌轉交由游姓男子捐贈的政治獻金100萬元。檢方依違反貪汙治罪條例、政治獻金法等罪起訴。

一審法官認為，張秉鈞、張錦煌2人坦承犯罪，因支應婚喪喜慶、服務處運作等諸多雜務費用，將財物轉作他用，因犯罪情節、惡性並非重大，考量兩人沒有前科，且繳回犯罪所得，犯後態度良好，判張秉鈞1年11月徒刑，政治獻金法部分判4月，得易科罰金；張錦煌2年徒刑，兩人均宣告緩刑5年、褫奪公權4年。

檢察官、張秉鈞及張錦煌分別上訴，二審認為一審判決「尚屬允洽」，認定雙方上訴無理由，仍維持原判決。張秉鈞再上訴，最高法院駁回確定。