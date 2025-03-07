竹縣勞工處涉貪 收禮券案情延燒 處長收押

竹縣勞工處收禮券案情延燒，處長劉家滿住處及辦公場所遭搜索，經法官裁定准押禁見。圖／本報資料照片 新竹縣府勞工處副處長林東山被檢舉收禮券涉貪，上月底遭裁定羈押禁見，案情向上延燒。檢調前天搜索處長劉家滿辦公室與住家，向法院聲押劉獲准。勞工處正、副處長雙雙遭停職，改由縣府參議代理處長職務。縣長楊文科說，尊重司法，盼毋枉毋縱。

全案起因勞資糾紛，勞方申訴後，經多次調解仍不利勞方，當事人跨轄向台北市調處檢舉；檢調介入，發現林等疑似收受禮券涉貪。

檢調上月搜索林東山辦公室後，前天再持搜索票，前往新竹縣府搜索劉家滿辦公室、住所與林東山住所。新竹地檢署表示，昨傳喚劉家滿與2名涉案廠商人員到案說明，經訊問，認定劉涉嫌重大，有串證逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另2名被告各以10萬元交保。

勞工正、副處長都涉貪遭收押，包括2人在內，已有6名被告，縣府內議論紛紛。據了解，去年竹縣勞動處處理勞資糾紛案，勞方認為每天提早數十分鐘上班，資方應給予加班費，但資方強調都是整點上班，勞資雙方對於上班工時認定有爭議。

勞方多次申訴，調解結果都不利勞方，當事人未再提調解或訴願，跨轄向調查局台北市調處檢舉；檢調介入偵辦後，發現有收受禮券等情況，認為涉及違反貪汙治罪條例。

楊文科昨受訪表示，期待司法毋枉毋縱。縣府回應，尊重司法，配合相關調查，待法院釐清真相；勞工處正、副處長均已停職，由縣府參議蔡淑貞代理處長，勞工處業務正常運作。