影／國產建材實業再爆內線 前董座林孝信移送北檢複訊

國內預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城董事長張中周，在重大訊息公告前買進股票，涉及內線交易，調查局北機站今搜索約談林孝信等6名被告到案，詢後移送台北地檢署偵訊，張中周訊後請回，其餘人漏夜偵訊。

同案約談包括林孝信（中興保全創辦人）次子、保全業龍頭中保科技董座林建涵、中保科技副總劉芸芳、國賓影城財務長柯玫華、德美不動產估價師王冠棠等人，北檢檢察官朱家蓉指揮北機站搜索14處地點，扣押手機等電磁紀錄，全案依違反證券交易法偵辦。

林孝信家族事業體龐大，他被移送時有多名親友及企業員工幫忙「護駕」，有人拿出藍色卷宗幫忙遮臉，林孝信則未發一語，由調查官帶入法警室等候偵訊。

據調查，國產建材為活化資產及充實營運資金，董事會去年決議處分位於台南市東區東光段83號土地及地上建築物，該資產由子公司欣睿信資產開發所持有，授權董事長以總價不低於15億元出售並辦理相關事宜。

調查指出，由於不動產鑑價師估算該土地出售市值會增加，林孝信與張中周兩派人馬在國產建材去年1月31日公告重訊前，分別提前進場敲單，期待股價上揚賺取價差。林孝信家族因未出售持股，擬制性獲利2百餘萬元，張中周部分不法所得20餘萬元。

事實上，國產建材2022年也爆發過內線交易，該公司2019年代孫公司公告處分中國水泥廠，林孝信父子同樣利用掌握利多消息優勢，趁重訊發布前進場買股，調查局當時兵分24路搜索約談相關人到案，北檢依違反證交法命林孝信300萬元交保、林建涵50萬元交保、國賓影城創辦人張明吉50萬元交保、張中周10萬元交保。