快訊

南美唯一邦交國…大陸以進口牛肉誘與台斷交 巴拉圭霸氣拒絕

捲王大陸案…北市刑大2警員改列被告 涉公文書登載不實複訊交保

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市復興區前區長涉貪起訴移審 法官裁定3人續押3個月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

檢調偵辦桃市復興區前區長曾志湘，任內利用辦理採購案機會，透過總務蔡幸蓁收受廠商吳淳洋交付共360萬元賄賂，桃檢今偵結，將曾、蔡及吳被告3人依貪汙罪起訴，案件移審法院，法官晚間裁定3人繼續羈押禁見3個月。

法官續押理由指出，被告曾志湘對檢察官起訴書犯罪事實皆否認，但同案被告秘書室總務蔡幸蓁於檢方偵查及法院訊問時已坦承相關犯行，並對被告曾某指證在卷，蔡女的證述另有起訴書證據清單所列的相關物證可以相互比對、印證，有助案件釐清事實，可認被告涉犯貪汙治罪條例第5 條第1項第3款「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益」罪嫌重大，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

被告曾志湘對於犯案過程避重就輕，且先前曾擔任區長職務，而同案被告蔡幸蓁則為一般公務員，兩人具有相當的層級關係，而兩人說詞明顯迥異，有事實足認被告有勾串證人之虞，衡諸被告人身自由保障及後續案件審理實效，爰認無其他侵害較小之他法可供替代，因此諭知被告曾志湘、蔡幸蓁及吳淳洋自今天起羈押3月，並禁止接見通信。

桃市復興區前區長曾志湘，任內透過總務收賄360萬元，今遭桃檢起訴，移審法院後，法官晚間將曾志湘、蔡幸蓁及吳淳洋繼續羈押禁見3個月。圖／擷取自曾志湘個人臉書
桃市復興區前區長曾志湘，任內透過總務收賄360萬元，今遭桃檢起訴，移審法院後，法官晚間將曾志湘、蔡幸蓁及吳淳洋繼續羈押禁見3個月。圖／擷取自曾志湘個人臉書

無期徒刑 證據 貪汙

延伸閱讀

竹縣勞工處正副處長涉貪收押 參議蔡淑貞代理處長

桃市復興區前區長及女總務涉收賄400萬 桃檢今依貪汙罪嫌起訴

桃園2清潔員幫量販店省萬餘元清運千餘公斤垃圾 雙雙涉貪遭訴

竹縣勞工處正副處長涉貪被押 楊文科：司法勿枉勿縱還清白

相關新聞

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

台北地檢署今天起訴精舍命案，移審在押本名王江鎮的宗教團體「上師」王薀、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴；台北地院召開...

桃市復興區前區長涉貪起訴移審 法官裁定3人續押3個月

檢調偵辦桃市復興區前區長曾志湘，任內利用辦理採購案機會，透過總務蔡幸蓁收受廠商吳淳洋交付共360萬元賄賂，桃檢今偵結，將...

影／國產建材實業再爆內線 前董座林孝信移送北檢複訊

國內預拌水泥龍頭國產建材實業，去年處分子公司位於台南市土地及建築物，前後任董座林孝信父子與國賓影城董事長張中周，在重大訊...

國產涉內線交易！林孝信、林建涵及張中周送北檢複訊

上市公司國產建材實業公司（2504）涉傳內線交易。台北地檢署上午指揮法務部調查局北機站，搜索中保科技集團創辦人林孝信、董...

精舍殺人案「讀書會師姐」保護王薀 3女羈押上囚車影片曝光

台北地檢署偵辦精舍命案，今起訴並移審在押被告王江鎮的宗教團體「上師」王薀、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴；台北地院...

準用非適用！中天換照勝訴遭最高行政法院廢棄理由出爐

中天新聞台5年前申請換發衛星廣播頻道執照，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照、退出有線電視第52台頻道。中天提行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。