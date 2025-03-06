精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

台北地檢署今天起訴精舍命案，移審在押本名王江鎮的宗教團體「上師」王薀、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴；台北地院召開羈押庭，檢方認為3名「讀書會師姐」偵查中有串、滅證之實，應續行羈押，法官審理，裁定3人都羈押禁見。

檢察官認為，聲押理由書詳列被告串、滅證事實，如不是去年10月法院准羈押共同被告，有證人告知死者蔡姓女會計追隨王薀20年而建議了調查方向，不會查得真相，王薀從來不用自己的手機，檢警花2個月才查到王的居所。

檢方說，被告們拒交手機，要不是今年1月9日聲押王薀獲准，1月10日再突破藝人李威的心防，2024年7月23日「水月草堂」的命案就是懸案，3名「讀書會師姐」就還逍遙法外，而且，王薀信徒遍及海內外數千人，被告釋放會有勾串、甚至逃亡可能。

韓子昀的律師說，命案偵查卷宗達70多件，檢方偵辦四、五個月以上，絕大部分涉案人都交保在外，不應「獨厚」幹子昀羈押；律師說，幹女無法背出住地地址，不是羈押的原因，且幹女是怕手機被沒收未帶著應訊，後來也表示願意配合。

梁碧茵則說，她在宗教團體並沒有崇高地位，所有幹部、召集人都可以向王薀報告事情，團體裡沒有階級分別；梁女律師說，依檢方起訴，蔡女死因是橫紋肌溶解症，與梁女對蔡女施暴的行為不符，有可能是梁女離開「水月草堂」研討會別人的行為所致。

游秀鈴說，她認傷害、強制罪，表示與王薀專修就是學習面對自己，檢察官偵查問過但她沒有說的，未來會再陳述；游女說，希望在服刑以前，能與80歲母親過一段日子，其餘的都會遵從，另否認與同修串證提供意見。

針對游秀鈴的軟性訴求，檢方表示，游秀鈴自從2月5日羈押後，每次的供述都是一點點、一點點，今天起訴前的周二提訊時，游女供詞還在維護王薀，包括對案發當天的說明，也不敢說是否由王薀所主導，避罪心態不可取。

檢方控訴游秀鈴表示，游女認5年以下傷害罪，不認7年以上到無期徒刑的傷害致死罪，當蔡姓女會計從讀書會回到精舍時，凌晨3點游女還要蔡女起身向王薀道歉。