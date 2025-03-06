準用非適用！中天換照勝訴遭最高行政法院廢棄理由出爐

中天新聞台5年前申請換發衛星廣播頻道執照，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照、退出有線電視第52台頻道。中天提行政訴訟，台北高等行政法院撤銷原處分，但最高行政法院認為ＮＣＣ 7位委員依換照審查辦法逐一審查評分無違誤，今廢棄原判決，發回北高行更審。

中天電視公司2020年6月8日檢具申請書及換照的營運計畫，為經營的中天新聞台申請換發衛星廣播電視事業執照，ＮＣＣ同年11月18日決議依衛星廣播電視法第19條「有營運不善之虞」規定駁回。中天公司不服，提行政訴訟，另依國家賠償法請求ＮＣＣ賠償79億5369萬餘元。

北高行撤銷原處分，並命ＮＣＣ依判決的法律見解作成決定，但中天其餘之訴駁回。中天與ＮＣＣ皆上訴。

衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業換照審查辦法第11條規定，申請換照審查評分合計低於60分為不合格，應不予許可，其中規定執照期間第4年至執照屆滿6個月前營運計畫執行報告，占40分，內含「頻道經營理念與節目編排之執行情形」等5個審查項目。

而未來6年營運計畫，占60分，包含「市場定位與頻道規畫」等5個審查項目，依換照審查辦法規定，未來營運計畫5項目的「評分基準」，準用衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業申設審查辦法第13條第1項規定。

最高行政法院指出，換照審查辦法就未來營運計畫5項目，雖明定準用申設審查辦法第13條第1項所定的評分基準，但「準用」有別於「適用」，「適用」是完全依其規定而適用，「準用」則是就某事項所設的規定，於性質相同或相類似的範圍內，適用於其他事項，非必須完全依受準用法規規定。

最高行指頻道申設與換照本質不相同，換照審查就未來營運計畫5項目的評分標準，非必須直接依申設審查辦法所定評分比重。因此，ＮＣＣ於準用2018年修正後申設審查辦法第13條第1項時，經審酌未來營運計畫5項目在換照審查時應考量的輕重程度後，仍維持依原來的評分標準，難稱違法。

最高行認為，ＮＣＣ 7位委員就換照申請，依換照審查辦法所定審查項目逐一審查評分，就算有申設審查辦法第13條第1項於2018年修正前後關於評分比重規定的些許差異，但各審查項目既無變動，委員審查的基礎事實並無不同，不能因評分比重的差異而認為作成決定的事實基礎有錯誤。