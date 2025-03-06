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女童疑遭生母繼父施虐重傷 高市府提供保護服務

中央社／ 高雄6日電

女童疑遭曾姓生母及顏姓繼父施虐，橋檢日前偵結依妨害幼童發育致重傷等罪嫌起訴2人並建請法院從重量刑。高市社會局表示，配合司法並依案家子女需求提供家庭處遇、醫療、照顧、保護等服務。

高雄市政府社會局今天透過訊息表示，該家庭曾因對子女不當管教及疏忽照顧通報，分別由屏東縣與高雄市提供親職教育、賦能親職到宅服務、媒合幼托機構、經濟補助及生活照顧物資。

社會局指出，民國113年12月社工關懷訪視時，發現4歲女童燙傷未就醫，立即送醫治療驗傷並報檢警啟動偵辦，市府提獨立告訴，並立即安置案家子女提供安全照顧，後續配合司法程序，維護案主權益，依案家子女需求提供家庭處遇、醫療、照顧、保護等服務。

橋頭地檢署起訴書指出，曾姓生母及顏姓繼父113年間涉嫌多次傷害女童，顏男另涉嫌以熱水澆淋女童致總體表面積63%皮膚受2度燙傷。

檢方指出，經偵結依妨害幼童發育致重傷等罪嫌起訴曾女及顏男，並建請法院從重量刑，另2人有湮滅、偽造、變造證據或勾串之虞，且若未繼續羈押，2人有高度對女童施加其他壓力可能性，且2人所為已造成女童極大恐懼及不安，向法院建請繼續羈押2人，以確保將來審理、執行進行及保護女童安全。

司法 女童 子女

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