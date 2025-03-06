台中攤商用BT下載「幼女視頻」...警抓到用兒少法送辦

台中市陳姓攤商在前年間於住處使用Bitcomet軟體（俗稱BT）下載「極品幼女視頻」、「劉老師系列」等含有兒少性影像的電磁紀錄，因BT在下載同時也會上傳，警方利用程式蒐證後，前往抓人，二審依違反兒少性剝削條例，判刑5月、緩刑2年付保護管束、公益捐5萬元，全案確定。

判決指出，陳姓男子（39歲）是夜市攤商，涉在前年7月間，在西屯區住處以桌上型電腦，使用軟體「Bitcomet」，從不詳來源下載「極品幼女視頻」的兒童或少年性影像檔案，儲存在電腦內供己觀看完畢後刪除。

第六警分局透過ICACCops程式蒐證後發現犯行，同年8月間持搜索票抓人，在陳男住處查獲桌上型電腦、硬碟等證據，還在電腦E槽內發現名為「劉老師系列」等兒童或少年性影像電磁紀錄，全案警詢後依違反兒少性剝削條例送辦。

陳男在檢方偵訊時辯稱，不知道BT軟體會上傳檔案，只是將檔案下載下來而已。

台中地院審理後認為，陳男沒有前科，且偵審期間都坦認犯行，應當知所警惕，無再犯之虞，依違反兒少性剝削條例，判刑5月，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間支付公益捐5萬元。