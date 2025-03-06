中天電視換照勝訴有變數？ 最高行政法院廢棄發回北高行更審

中天新聞台5年前申請換發衛星廣播頻道執照，被國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）決議不予換照，退出有線電視第52台頻道，中天提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判中天勝訴，撤銷NCC處分，不過，案件上訴後，最高行政法院今廢棄原判決，發回北高行重審。

中天2020年6月8日申請換發執照，ＮＣＣ認為中天持有執照期間有大量申訴、25件違規案，內部控管與自律機制運作失靈，無法維護新聞專業，且無法避免大股東蔡衍明干預新聞，7位委員同年11月18日一致決議不予換照。

中天提行政訴訟，認為ＮＣＣ聽證程序違法，剝奪中天向鑑定人發問及詢答權利，處分未依正當法律程序，訴請撤銷原處分、請求ＮＣＣ作成准予換照處分外，另追加以ＮＣＣ違法否准換照，造成商譽損失5億元，及至少可持續營業60年的預期可取得營業收入74億5369萬9980元為由，請求賠償79億5369萬9980元及利息。

時任ＮＣＣ主委陳耀祥強調沒有政治力介入，律師團則表示否准換照是基於中天新聞台難以落實新聞專業等5大理由，程序並無違法。

北高行認為，衛星廣播電視法採許可、評鑑、換照制度管制通訊傳播事業，是為了確保業者善盡傳播媒體的社會責任，屬於憲法容許範圍；ＮＣＣ身為合議制獨立機關，法院應採較低審查密度，給予相當尊重，但不表示ＮＣＣ的決定可完全排除司法審查，法院仍應審查是否資訊不完全、有無符合正當程序等，確保ＮＣＣ依法行政。

一審指出，依換照法定程序，要審查「檢視過去營運計畫執行情形」、「估測未來6年營運計畫」兩個面向，分別占40％、60％比重，合計評分低於60為不合格，應不予許可。

北高行指出，ＮＣＣ最初的換照評分標準始於2016年，2018年2月8日修正申設辦法評分基準，但審查中天換照案時，未使用2018年的版本，反而用2020年11月11日另行通過的換照評分表，法院認為此屬於額外的修正規則，不容許取代評分標準，ＮＣＣ違反換照審查辦法規範的評分基準，形同改變執照的核發標準。北高行認為ＮＣＣ評分基準錯誤，造成決策事實基礎錯誤、資訊不完全，足以影響審議不予換照結論，處分確實有違誤，撤銷ＮＣＣ處分；至於是否准予換照，須由ＮＣＣ依判決法律見解重新審議後，再作適法決定，連同損害賠償部分也一併駁回。