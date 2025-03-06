大S已逝官司未了 汪小菲個資案有變？法官明開庭審理

大S前夫汪小菲在微博公布2人離婚協議書，洩露大S銀行帳戶、地址，依個資法起訴，法官去年傳喚汪出庭，汪否認犯罪；現大S已逝，官司未了，人故是否影響汪答辯方向？訴訟是否有變？台北地院明天上午10時30分傳喚汪、大S告訴代理人開庭審理。

法院2024年3月19日開庭時通知大S到庭，大S未出庭，汪小菲當時出庭否認犯罪，對大S語多攻訐。

汪小菲當時表示，他沒有要公布大S銀行帳戶的意圖，是2022年12月3日因大S在社群媒體先公布他的財務往來，還捏造房子貸款不是他付的，才選擇反應。

汪小菲還說，他深愛家庭，往返兩岸幾百次，要讓家庭過更好的生活，買房、裝潢、添購家具共花費3億2000萬元台幣，離婚後1年多時間內，從支付家用，派司機接送與付生活費花了5000萬元等。

汪小菲還告訴法官，與大S相處10年的時光，付出3億多元卻被誣告，大S還曬出他的財務個資，當時他非常憤怒、激動才想讓對方回憶一下，不過，2小時後刪除信息，沒有動機及目的侵犯大S的權益，公布資訊只是為了證實自己清白。

汪小菲與大S於2021年離婚，多次在微博互嗆，大S稱房子是她買的並秀出帳戶明細，2022年12月3日汪小菲為了解釋房產爭議，在微博反擊。