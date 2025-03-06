頭插鋼筋亡！南投少年無照騎車摔水溝 二審判國賠84萬

南投縣陳姓少年無照騎機車載友，行經台14線時高速過彎摔車，陳摔入路旁水溝後，遭水溝外露鋼筋插入頭部身亡，陳母認公路局管理有欠缺，提告求國賠358萬，一審認公路局有四成責任，判賠113萬元，公路局上訴後，二審仍判公路局需賠84萬元。

15歲陳姓少年在3年前無照騎機車載成年馮姓友人上工，行經台14線69.2公里處的彎道時，疑因車速過快，機車打滑後摔入路旁水溝，因水溝內有裸露6支長約一至二公尺的鋼筋，陳頭部遭鋼筋插入身亡。

陳母認為，公路局中區養護工程分局在案發前3天，曾巡查該路段，明知水溝內有鋼筋外露，若有人跌落水溝後，可能造成危害，但公路局未即時移除，也沒設置警告標誌，導致兒子摔車後鋼筋插入頭部身亡，公路局管理有欠缺，向南投地院聲請國賠，撫養費加精神慰撫金為358萬元。

一審審理時，公路局中區養護工程分局主張，該水溝是排水設施，非供路人通行，涉案鋼筋位於外側水溝，非在道路上，不影響車輛通行，此案少年是無照、超速駕駛，頭部撞擊山壁導致頭部骨折身亡，與鋼筋外露無因果關係，請求駁回訴請。

一審審認，該處路段僅有案發地點處水溝有裸露鋼筋，其餘都是由混凝土構成，除苔蘚、樹葉、落石外，無其他人工構造物，顯示該處鋼筋「非正常狀態」，另外根據驗屍報告，少年頭部有遭鋼筋插入，與公路局管理欠缺有因果關係，依照責任比例，認為公路局需負擔四成責任，需賠償113萬元。

公路局不服上訴台中高分院，主張原審計算撫養費、精神慰撫金有誤，且少年因負擔八成肇事責任比例，聲請改判。