詐領助理費119萬元 基市議員張秉鈞獲緩刑仍被解職

基隆市議員張秉鈞和父親張錦煌擔任議員期間，詐領逾千萬元助理費，一、二審依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪分別判刑1年11月、2年徒刑，並宣告緩刑5年，褫奪公權4年；張秉鈞不服提上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

張秉鈞雖最終獲緩刑確定而不用入獄，但依刑法規定，褫奪公權期日從裁判確定日起算，而張被宣告褫奪公權4年，另依地方制度法規定，張將解除市議員職務。

張錦煌原是連任多屆的基隆市議員，之後交由兒子張秉鈞接棒問政；張秉鈞擔任第19屆議員期間，與張錦煌、母親陳瓊茹以人頭詐領助理費共119萬餘元；另張錦煌2009至2018年任職議員期間，和陳瓊茹共同以吳姓臭豆腐攤販、陳姓男子為人頭詐領助理費共962萬5895元。

另外，張秉鈞2023年登記民進黨立委初選，卻未向監察院申報政治獻金專戶，收受由張錦煌轉交從游姓男子捐贈的政治獻金100萬元。檢方依違反貪汙治罪條例、政治獻金法等罪起訴。

一審認為張秉鈞、張錦煌2人坦承犯罪，並因需支應婚喪喜慶、服務處運作等諸多雜務費用，出於貪圖便宜而將財物轉作他用，犯罪情節、惡性並非重大，考量兩人沒有前科，且繳回犯罪所得，犯後態度良好，知所悔悟，判張秉鈞1年11月徒刑，另政治獻金法部分判4月得易科罰金之刑；張錦煌2年徒刑，兩人均宣告緩刑5年，褫奪公權4年。