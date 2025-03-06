判賠427萬！單親懷孕媽開車違規迴轉 撞死中華大學生

新竹單親懷孕的低收入戶李女前年開車違規向左迴轉，撞上中華大學馬來西亞籍江姓男大生乘坐的機車，江男送醫不治，江父與妻痛失愛子後，因傷心過度徹夜難眠，人生頓時失去重心與意義，新竹地院判李女賠償江家427萬。

法官調查，前年5月4日晚上8點多李女開車行經新竹市明湖路，欲向左迴轉至對向超商購物，原應注意畫有分向限制線路段禁止迴車，且車輛起駛前應讓行駛中的車輛優先通行，竟疏未注意，逕自跨越分向限制線向左迴轉。

當時馬來西亞籍黃姓大學生騎機車搭載同為馬國江姓同學經過，見李女駕車向左迴轉，措手不及，機車車頭撞向李女左前車頭，撞擊後人車倒地，江男因顱骨骨折併出血、肺部挫傷送醫不治。

江父表示，兒子從小備受疼愛，夫妻對於兒子均付出極大心力教養，並拉拔至台灣就讀中華大學建築與都市計畫學系；兒子為減輕家中經濟負擔，課業之餘會到餐廳打工，寒暑假則會到工廠上班，並將部分薪資寄回家。如今竟因李女重大疏失行為，造成愛子死亡，夫妻所受痛楚極大，更因傷心過度徹夜難眠，人生頓時失去重心與意義，夫妻向李女請求精神慰撫金、殯葬費、扶養費等共640萬。