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賣家產變現！婦人誤信詐團投資 家中竟擺1600萬現金交車手

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣林姓婦人見股市大漲，誤信詐騙集團話術可代為操作股票獲利，於是加入APP程式，竟賣掉家產變現1600萬元現金，在家中等車手上門收款，後驚覺被騙，急忙報警，新竹地院依詐欺罪判劉姓車手徒刑1年半。

法官調查，39歲的劉姓男子加入詐騙集團擔任取款車手，詐團成員利用LINE向林姓婦人謊稱，介紹某「國際投資公司」可投資股票獲利，並提供公司APP程式使用，引誘林婦踏入陷阱。

林婦誤信話術以為可賺大錢，在前年11月29日上午在住處等候面交。劉男則受詐團指示前往，將偽造的公司商業操作收據、布局合作協議書交給對方。後來婦人驚覺受騙，趕忙報警處理，警方循線逮捕劉男。

新竹地院法官審酌，劉男正值壯年，不思依靠己力循正當途徑賺取所需，反加入詐欺集團擔任車手，並以行使偽造私文書等方式，與詐欺集團其他成員共同詐欺被害人，並收得款項後層轉交予上手，藉以掩飾隱匿特定犯罪所得來源與去向，使偵查機關難以追查金流，所為實屬不該。

考量到他已經坦承犯行，但至今未與婦人達成和解或賠償損害，且其犯罪前科紀錄有多件詐欺洗錢犯罪，還有警方正偵查中案件，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年半，全案仍可上訴。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

詐欺 詐騙集團 車手

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