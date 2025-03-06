快訊

串通逼宮澤倫斯基？傳川普親信密會烏克蘭反對派 討論舉行總統大選

作者將兌現歌詞？台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

聽新聞
0:00 / 0:00

發配邊疆？控林智堅論文抄襲的調查官余正煌 調台東調查站

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

調查局新竹市調查站調查官余正煌，因控告新竹前市長林智堅論文抄襲引發關注，日前還傳出涉入5千萬元吸金案，被依違反銀行法及個資法諭知余50萬元交保。近日他被調台東調查站，發配邊疆。

法務部調查局5日公布一波簡任外勤調查站主任、督察名單，台東縣駐區督察林傳福調任屏東縣駐區督察，遺缺尚未補人，但余正煌涉案調台東，卻引來外界關切，認為余被發配邊疆，冷凍意味相當濃厚。

台東調查站內部透露，余這個月3日調站內服務，前天開始上班，但並未安排偵辦案件和外勤工作，只負責一般行政業務，這2天上班正常，和同事相處不錯。另過去因涉案或風紀問題被調台東站的調查官共計5名，最後結果不是解職就是判刑定讞後自請離職，幾乎沒有翻身升官的機會。

據了解，余正煌過去因控告前新竹市長林智堅論文抄襲而聲名大噪，沒想到論文案過了3年，日前他被爆出捲入5千萬元的吸金案，涉嫌濫用職權私查個資，被北檢移送複訊，諭知余50萬元交保。

調查局新竹市站調查官余正煌（右）日前因涉違反個資法等罪被檢方50萬元交保，3日他被調往台東縣調查站服務。本報資料照片、記者張宏業／攝影
調查局新竹市站調查官余正煌（右）日前因涉違反個資法等罪被檢方50萬元交保，3日他被調往台東縣調查站服務。本報資料照片、記者張宏業／攝影

余正煌 台東 林智堅 論文抄襲

延伸閱讀

曾涉林智堅論文爭議…余正煌涉投資債券案交保 調任台東調查站

調查局18人職務異動 他督導多起內線交易調升松山站主任

新竹棒球場再爆鋼筋量不足、結構不安全 球迷看球恐陷風險

新竹棒球場市府將究責統包商與前朝疏失 啟用時間曝光

相關新聞

精舍命案…王薀找信徒開批鬥大會 命死者向冤親債主磕頭凌虐3小時致死

台北地檢署追查台北市精舍命案，宗教團體上師王薀，本名王江鎮，涉召開「研討」方式，以絕對權威逼迫害他損失數百萬元的精舍會計...

疑為林岱樺處理政治獻金 檢方要查通法寺住持負責的基金會金流

民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智，被檢調查出疑似用公益基金會為名義支出林岱樺的助理薪水、...

發配邊疆？控林智堅論文抄襲的調查官余正煌 調台東調查站

調查局新竹市調查站調查官余正煌，因控告新竹前市長林智堅論文抄襲引發關注，日前還傳出涉入5千萬元吸金案，被依違反銀行法及個...

精舍命案「上師」王薀、3師姐在押 北院下午開庭決定是否延押

台北地檢署偵辦台北市精舍命案，本名王江鎮的宗教團體上師「王薀」威逼精舍女會計蔡姓女子剃光頭，號召信徒凌虐蔡女下跪、磕頭、...

判賠427萬！單親懷孕媽開車違規迴轉 撞死中華大學生

新竹單親懷孕的低收入戶李女前年開車違規向左迴轉，撞上中華大學馬來西亞籍江姓男大生乘坐的機車，江男送醫不治，江父與妻痛失愛...

賣家產變現！婦人誤信詐團投資 家中竟擺1600萬現金交車手

新竹縣林姓婦人見股市大漲，誤信詐騙集團話術可代為操作股票獲利，於是加入APP程式，竟賣掉家產變現1600萬元現金，在家中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。