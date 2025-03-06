發配邊疆？控林智堅論文抄襲的調查官余正煌 調台東調查站

調查局新竹市調查站調查官余正煌，因控告新竹前市長林智堅論文抄襲引發關注，日前還傳出涉入5千萬元吸金案，被依違反銀行法及個資法諭知余50萬元交保。近日他被調台東調查站，發配邊疆。

法務部調查局5日公布一波簡任外勤調查站主任、督察名單，台東縣駐區督察林傳福調任屏東縣駐區督察，遺缺尚未補人，但余正煌涉案調台東，卻引來外界關切，認為余被發配邊疆，冷凍意味相當濃厚。

台東調查站內部透露，余這個月3日調站內服務，前天開始上班，但並未安排偵辦案件和外勤工作，只負責一般行政業務，這2天上班正常，和同事相處不錯。另過去因涉案或風紀問題被調台東站的調查官共計5名，最後結果不是解職就是判刑定讞後自請離職，幾乎沒有翻身升官的機會。