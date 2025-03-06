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精舍命案「上師」王薀、3師姐在押 北院下午開庭決定是否延押

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

台北地檢署偵辦台北市精舍命案，本名王江鎮的宗教團體上師「王薀」威逼精舍女會計蔡姓女子剃光頭，號召信徒凌虐蔡女下跪、磕頭、拖行致死，今天起訴王江鎮等13人，移審在押4名被告，台北地院分案，預計下午對在押4人開接押庭。

由於起訴罪名是傷害致死等罪，依法，要分案由國民法官法庭審理，台北地院中午前完成分案，法官閱卷完畢下午通知在押被告的律師開庭辯護。

偵查中羈押被告包括王江鎮、王江鎮的女信徒幹子昀、梁碧茵、游秀鈴4人，此外，檢察官偵查中對4名共犯限制出境，除黃文琪外、吳慧珠、姜芃妤、李淵源3人行科技監控，3人由國民法官法庭接續監控。

檢察官今起訴13人，王江鎮、「讀書會師姐」幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，以及呂莉芳、姜芃妤、吳慧珠、李淵源8人是依傷害致死罪嫌起訴；負責把關的吳傍丹涉幫助強制、幫助傷害罪；在場信徒黃文琪、李宸宇、藝人李威、李威的妻子簡瑀家5人，則涉幫助傷害致死、幫助強制罪。

依檢方起訴資料，李威供出案情偵查中轉為「汙點證人」，檢察官建請法院依證人保護法規定予以減輕或免除其刑。

藝人李威涉台北市精舍命案。圖／聯合報系資料照片
藝人李威涉台北市精舍命案。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署依傷害致死等罪嫌起訴精舍上師王薀等13人。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署依傷害致死等罪嫌起訴精舍上師王薀等13人。圖／聯合報系資料照片

命案 國民法官 李威 檢察官 王薀

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