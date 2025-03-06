曾涉林智堅論文爭議…余正煌涉投資債券案交保 調任台東調查站
曾涉前新竹市長林智堅論文爭議，日前涉投資債券案以新台幣50萬元交保的調查官余正煌調任法務部調查局台東縣調查站，且只負責行政工作，遠離案件偵辦和外勤工作。
台東縣司法界人士今天告訴中央社記者，原本在新竹市調查站的余正煌3日調台東站，4日上班，和同事相處融洽，只負責行政工作，遠離案件偵辦和外勤工作。
這名司法界人士表示，近年涉案或風紀問題被調台東站的調查官有數人，最終結果多是判刑定讞後去職。
余正煌曾涉林智堅國立台灣大學論文爭議，台大認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提反證，台大撤銷林智堅碩士學位，之後雙方有多起刑、民事訴訟，最終雙方和解。
不過，台灣台北地方檢察署日前偵辦某起投資債券案，查出余正煌涉案，經檢察官複訊後，諭令50萬元交保。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言