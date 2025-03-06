曾涉林智堅論文爭議…余正煌涉投資債券案交保 調任台東調查站

曾涉前新竹市長林智堅論文爭議，日前涉投資債券案以新台幣50萬元交保的調查官余正煌調任法務部調查局台東縣調查站，且只負責行政工作，遠離案件偵辦和外勤工作。

台東縣司法界人士今天告訴中央社記者，原本在新竹市調查站的余正煌3日調台東站，4日上班，和同事相處融洽，只負責行政工作，遠離案件偵辦和外勤工作。

這名司法界人士表示，近年涉案或風紀問題被調台東站的調查官有數人，最終結果多是判刑定讞後去職。

余正煌曾涉林智堅國立台灣大學論文爭議，台大認定林智堅與余正煌論文內容高度重疊，而余正煌論文早半年完成，且林智堅無法提反證，台大撤銷林智堅碩士學位，之後雙方有多起刑、民事訴訟，最終雙方和解。

不過，台灣台北地方檢察署日前偵辦某起投資債券案，查出余正煌涉案，經檢察官複訊後，諭令50萬元交保。