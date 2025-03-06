精舍命案…王薀找信徒開批鬥大會 命死者向冤親債主磕頭凌虐3小時致死

台北地檢署追查台北市精舍命案，宗教團體上師王薀，本名王江鎮，涉召開「研討」方式，以絕對權威逼迫害他損失數百萬元的精舍會計蔡女剃光頭、每天大禮拜5百次，甚至以號召信徒開「批鬥大會」，命「下跪磕頭跟冤親債主說對不起」，強逼蔡女下跪、磕頭、拖行，體力不支卻沒有立刻叫救護車，信徒還以推車綑綁運回精舍，延遲7小時才叫救護車，但已回天乏術。台北地檢署今偵結，依傷害致死起訴王等13人，在押王江鎮等4人今移審法院。

起訴指出，該宗教團體精神領袖「上師」王江鎮，用絕對權威在水月草堂舉辦「研討」，作為宗教團體與受罰信徒討論行為應如何改進，認為蔡女協助計算他婚後財產數額有誤，致損失數百萬元損失，去年5月至7月間，涉逼波蔡女剃光頭、每天五體投地「大禮拜」4百至5百次；去年7月23日深夜10點49分，蔡女從精舍被帶往水月草堂被研討、向王江鎮道歉，逼迫下跪磕頭時間長達3小時。

檢方調查，當晚王江鎮決定可參與「研討」的信徒，王江鎮、幹子昀、游秀鈴涉開始「言辭批鬥」蔡女，梁碧茵、呂莉芳、姜芃妤圍在蔡女身旁，信徒李威、李威妻子簡瑀家、李宸宇、黃文琪則繼續留在水月草堂。精舍女住持「耀智師父」吳慧珠和信徒李淵源和吳傍丹後續到場，13人目睹蔡女遭強逼下跪、磕頭、拖行，體力不支卻沒有立刻叫救護車。

檢方比對被告供詞查出，王江鎮涉下令蔡女「說自己哪裡做錯，請求原諒」，讀書會師姐3人幹子昀、梁碧茵、游秀鈴點名他信徒上前怒罵、或要求蔡女道歉，「妳是啞巴嗎、為什麼不開口、趕快道歉啦」。

檢方查出，由於蔡女個信剛烈、不願屈從，王江鎮涉稱，「妳如果不用講的，就用跪拜的方式，向進門往Ｂ1方向跪拜」，命蔡女當眾下跪做「小禮拜」，還說「道歉就沒事了、道歉就原諒妳」，蔡女受迫，不得不行小禮拜等無義務之事，僅跪拜2次就停止，拒絕配合，信徒姜芃妤、師姐游秀鈴拉起蔡女，游質問蔡女「妳知不知道自己做錯了」，梁也附和要求道歉。

檢方認為，這場「研討」期間，蔡女無意遵照王江鎮指示行事，王、幹、梁、游、姜涉用強制力迫使蔡女照辦，眾人持續肢體暴力強逼蔡女「下跪磕頭、拖行」，1人或數人拉住蔡女的衣領強迫起身、下跪來回多次，蔡女身體一直撞擊地面，姜芃妤涉用膝蓋撞蔡女後膝蓋數次，強行讓她跪下。這些肢體暴力讓蔡女頭部、身體多次撞地，恐造成全身多處瘀傷，因而有死亡可能，該等人涉幫助強制、幫助傷害，附和要求蔡女道歉，鼓舞參與研討人的內心。

去年7月24日0點30分許，精舍女住持「耀智師父」吳慧珠和信徒李淵源到場，李涉幫助傷害出聲要求蔡女趕快到道歉，鼓舞在場人研討蔡女，吳則是對蔡女躺臥在地感到憤怒，涉加入研討，拖行蔡女2、3次，將躺在地上的蔡女，怒斥「還在演」，大力打蔡女後腦勺2、3下，還打肩膀、屁股，踢後膝蓋，讓蔡女身體多次撞擊地面，發出撞擊聲響，梁碧茵還強拉蔡女起身，再強壓下跪磕頭。

王江鎮站著目睹旗下信徒強逼蔡女道歉，眾人怒斥「不要裝了」，蔡女仍堅決不開口，王江鎮又稱「你這樣冤親債主會圍著你，要跟冤親債主道歉，下跪磕頭跟冤親債主說對不起」，在場圍觀蔡女遭「研討」的信徒紛紛開口「趕快道歉就沒事了，勇敢道歉就沒事，不要裝了，你是啞巴嗎為什麼不開口」。

信徒吳傍丹23日深夜11時許抵達現場，目睹蔡女被「研討」，入店1、2次，涉幫助傷害、幫助強制，自行決定不離開，到店外把關，注意有無他人聽聞聲響。

蔡女從7月23日深夜10點49分起，被研討長達3小時，體力不支以須被人攙扶站著聽王江鎮命令，王江鎮涉在24日1點40分向蔡女說，「趕快說一下思維，發自內心說對不起，這件事就算了」，眾人則在旁附和，蔡女仍拒絕開口，王江鎮搭乘美國籍柯姓信徒的車輛離開。

這場研討結束後，蔡女被姜芃妤扶起，往門口走沒幾步又躺臥在地，眾人又開口「不要裝了，她在裝，怎麼耍賴」，幹、梁、游走回讀書會，吳慧珠、呂莉芳、姜芃妤、吳傍丹留在現場。李淵源確認王江鎮安全回家後，得知蔡女不離去，24日凌晨2時許返回現場，強行拖拉蔡女到水月草堂外面，雙手放開使蔡女後腦勺直接撞擊路面，吳慧珠拉蔡女時又猛打、腳踢蔡女，把關的吳傍丹目睹一切，當時有計程車經過，姜芃妤以雨傘遮擋車輛視線。

檢方調查監視器，24日凌晨2點22分，信徒等人沒有叫救護車，而是用手推車將蔡女推回精舍。姜芃妤、吳慧珠涉抬蔡女上手推車，用透明雨衣掩蓋包裹蔡女，再拿膠帶將蔡女固定在推車上，李淵源2點45分推著手推車離開，「推車3人組」吳慧珠、信徒李淵源與姜芃妤在2點51分將蔡女送回精舍，將昏迷不醒的蔡女搬回和室。

當天3時許，3人即發現蔡女異狀，通報師姐幹、梁、游，眾人沒有立刻送醫，而是立刻成立「0724臨時」群組討論，成員有王江鎮、吳慧珠、李淵源、姜芃妤、呂莉芳、幹子昀、梁碧茵、李威、李威妻子簡瑀家、李宸宇。蔡女狀況經延後7小時，直至上午10點15分通報救護車，救護人員到場察覺蔡女已死亡為送醫。全案蔡女全身多處瘀傷，導致橫紋肌溶解症，併輕度外傷性神經軸索損傷，休克死亡。

蔡女死亡後，李威聽從王江鎮指示，召開網路會議，與呂莉芳教導推車3人組如何應對檢警詢問，李威、李威妻子簡女、黃文琪、呂女又聽從王江鎮指示，打給多達2、3百位律師詢問本案問題。其中李威轉為汙點證人，