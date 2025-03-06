桃市復興區前區長及女總務涉收賄400萬 桃檢今依貪汙罪嫌起訴

桃園市復興區前任區長曾志湘，自2015年起透過秘書室蔡姓女總務承辦採購案收賄360萬元，蔡女則於擔任里幹事期間涉浮報經費又收賄共43萬5千元，去年11月遭搜索羈押，桃園地檢署今偵結，將曾男、蔡女及吳姓廠商依貪汙罪起訴。

檢調去年3月間偵辦八德區公所採購弊案及議員補助款弊案，發現遭羈押的公所警衛吳淳洋身兼5家行銷、旅行社等商行實際負責人，長期藉機取得小額採購案行賄公務員涉犯圖利、詐欺等犯行，深入追查發現吳另以相同手法行賄復興區前區長，去年11月6日發動搜索，將曾志湘、蔡幸蓁羈押禁見。

起訴指出，67歲曾志湘因桃園市復興區首位民選的直轄市山地原住民區長涉賄選起訴請辭，經補選後當選並於2015年7月27日上任，直到2018年12月25日卸任止，涉嫌利用58歲秘書室蔡姓女總務收受廠商吳淳洋交付的賄款。

49歲吳淳洋為環娛國際公司、泰森活行銷企業社、以馬內利行銷企業社、鼎翊旅行社、原林文化商行等公司商號實際負責人，為求利用曾志湘擔任復興區長

職權，於採購案招標程序中予以協助或將新台幣10萬元以下無須公開招標的小額採購直接交由吳男的公司或商號辦理。

雙方約定取得標案或小額採購案，將依採購金額3％至10％不等比例給付曾區長賄款，並於2016至2018年間，每年農曆春節年前，總結當年度應給付賄款金額後，由環娛國際公司莊姓女會計將錢給吳再轉交公所蔡姓女總務，再由蔡將賄款放進曾區長辦公室的辦公桌抽屜內，曾拿到賄款後另朋分給蔡女共40萬元。

起訴指出，蔡女於2021、2022年擔任復興區公所三民里里幹事期間，利用辦理三民里環保志工相關服裝及活動採購案機會，逕向莊姓女會計的以馬內利行銷企業社等商號辦理採購，指示莊女提供虛報、浮報部分採購項目及價格的報價單及收據，以此向復興區公所申請經費，待商號領得相關款項後，莊女再將虛報、浮報所詐領的款項及賄款共3萬5千元交給蔡女。

檢警掌握相關情資，積極蒐集事證比對分析後，於2024年11月6日持法院搜索票，分別前往復興區公所及曾、蔡等被告住處執行搜索，同時傳喚被告等人到案，經檢察官訊問後，就被告曾志湘、吳淳洋、蔡幸蓁向法院聲請羈押禁見獲准。