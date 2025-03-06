台中警違法攔查…他拒配合被送妨害公務 法院判無罪

台中第六分局張姓警員巡邏時，認為魏姓男子騎機車有「搖晃、面色紅潤」就攔停要求盤查，魏不配合動手推人被依妨害公務罪嫌逮捕、起訴；法院發現，張員僅片面認定魏搖晃、面色紅潤，且魏酒測值根本是0，認定警員違法攔查，判魏男無罪，可上訴。

檢方起訴指出，魏男2024年3月13日下午1點騎車經西屯台灣大道、中工三路口，因行車搖晃易生危害，第六分局協和派出所張姓警員對他攔停、盤查，魏卻口出三字經，被制止又以右手推張左手，張認定魏是妨害公務現行犯。

張員強行將魏壓制在地時，魏也動手和張拉扯，釀張左手、左腳受傷，最後仍依妨害公務現行犯將其逮捕。

台中地院查，張員在警詢筆錄、員警職務報告稱，因魏男「面色紅潤、行車搖晃」，他才要求魏路邊停車盤查，但除了張自述外，並無其他證據可證明魏有面色紅潤、行車搖晃行為，甚至將構成危害等。

法院說，一般人騎車就算搖晃，其幅度、長短或車速如何，均不可一概而論，另所謂「面色紅潤」也可能是因個人體質、膚況導致，難單憑警員片面認定，就直接以有相當理由認定魏男即將發生危害。

法院也說，實際上魏男當天被逮後經呼氣酒測數值為0，可見他根本沒有酒駕，足證警方稱他「面色紅潤」缺乏憑據，更不符合警察職權行使法第8條第1項第3款規定的攔停程序，因此張員當下攔停盤查魏男，並非「合法執行勤務。」

法院認定，魏男不配合警員攔停、盤查，又與警方衝突，其行為雖不可取，但因張員並非合法執行勤務，魏因此男認有何妨害公務犯行，判魏無罪。