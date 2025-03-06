館長批徐國勇當內政部長在「削錢」 法官查字典辦案結果出爐

網紅「館長」陳之漢直播批評內政部前部長徐國勇在位時不知道削多少錢「到了這個位子就全力的貪汙」，徐提誹謗告訴不起訴，聲請准許提起自訴；台北地院認為，陳曾被槍擊，對徐的治安政績有疑，不是以毀人名聲為目的，裁定駁回。

徐國勇對陳之漢提告，台北地檢署2度偵查不起訴徐都聲請再議，台灣高檢署第2次認為陳無涉犯罪駁回，加上台北地院裁定聲請案駁回，徐國勇「四告」陳之漢都敗訴。

徐國勇2024年11月22日聲請准提自訴，依徐告訴意旨，陳之漢2023年11月7日晚間在新北市林口區進行直播節目，指「當初徐國勇是民視節目的主持人耶，他到內政部長不知道削了多少錢耶！他們不像館長，憂國憂民，他要做生意，他們只需要安心的腐爛、安心的演，上站到這個位置，就全力的貪汙」。

徐國勇認為，陳之漢的說法指摘他擔任內政部長期間貪汙、腐爛，毀損他的名譽。陳犯刑法誹謗罪。

法官調查，徐國勇2018年7月16日至2022年12月5日擔任內政部長，自2022年1月1日起內政部長領月俸10萬2160元、公費10萬2160元共20萬4320元，相較主計總處公布2022年全年每人每月經常性薪資平均4萬4417元，每月收入高於一般民眾。

法官因此認為，陳之漢在直播表示「當初徐國勇是民視節目的主持人耶，他到內政部長不知道削了多少錢耶」即非憑空杜撰虛捏。

裁定說，徐國勇指陳之漢用「削」、「全力貪汙」使人聯想他貪汙，不過，「削」依教育部國語小字典為「用刀刮除」、「奪去」、「刪除」之意，適用在「削了多少錢」上或有使人感覺輕鬆賺進很多錢的意思，但並非等同有貪汙、收賄的違法行為。

裁定指出，陳之漢2020年8月28日在林口區遭槍擊，不論槍擊案實際內情，也不論陳之漢平時作風，槍擊案發生時，徐國勇擔任內政部長，陳對徐的治安政績有所質疑，於是認為徐薪水過高稱「削了多少錢」，是就親身經歷的事發表評論，縱然徐不悅或不滿，陳的評論仍應受言論自由的保障，無涉誹謗。