快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

聽新聞
0:00 / 0:00

疑為林岱樺處理政治獻金 檢方要查通法寺住持負責的基金會金流

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智，被檢調查出疑似用公益基金會為名義支出林岱樺的助理薪水、政治獻金流入基金會興辦事業，不過釋煌智遭收押後已在近日提起抗告，爭取交保。

俗名「洪正威」的通法寺住持釋煌智與林岱樺相識多年，雙方因宗教活動結緣，後更因林岱樺積極參與宗教活動，因此與釋煌智培養出默契，雙方在政治及宗教上有不少合作，釋煌智更為林岱樺在競選立委期間，全力提供協助，甚至出手解決政治獻金問題，沒想到因此遭盯上。

檢警調查，釋煌智涉入林岱樺政治獻金金流，疑從廠商獲取以宗教公益活動為名的資金後，轉頭便流入釋煌智負責管理的小金庫，為此他在去年3月28日更成立財團法人，還以林岱樺的已故父親為名，命名為「林三郎覺教基金會」宣稱要宣揚佛法。

林三郎覺教基金會的董事長正是釋煌智本人，法人登記中更紀錄釋煌智一人獨資捐助1001萬元，而基金會董事成員多為通法寺的法師們，但基金會法人目的卻特別記載除了弘揚佛法外，還要「推展公民參與，推動跨領域共創」，更明確指出將「興辦育幼、長照及蔬食餐飲等相關事業機構體系」。

基金會真實成立目的恐不單純只是為宣揚佛法，檢警下一步要釐清，非法金流究竟是釋煌智個人所為或林岱樺全權操盤，不過羈押中的釋煌智已在抗告日截止前由律師遞狀抗告，仍希望爭取能交保。

通法寺住持釋煌智（右）被收押後，趕在截止日前提起抗告。記者劉學聖／攝影
通法寺住持釋煌智（右）被收押後，趕在截止日前提起抗告。記者劉學聖／攝影

政治獻金 林岱樺

延伸閱讀

邱議瑩、林岱樺休兵？今天出席活動並肩而坐、理念一致

鏡民調／綠高雄市長初選 林岱樺仍居領先地位

林岱樺案關鍵人「住持」釋煌智出招 被收押提抗告爭自由

林岱樺涉貪風暴後首份民調出爐 地方人士說「不意外」

相關新聞

精舍命案…王薀找信徒開批鬥大會 命死者向冤親債主磕頭凌虐3小時致死

台北地檢署追查台北市精舍命案，宗教團體上師王薀，本名王江鎮，涉召開「研討」方式，以絕對權威逼迫害他損失數百萬元的精舍會計...

疑為林岱樺處理政治獻金 檢方要查通法寺住持負責的基金會金流

民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智，被檢調查出疑似用公益基金會為名義支出林岱樺的助理薪水、...

男變造身分證冒稱董事長私生子借到60萬 還錢判緩刑

高雄徐姓男子花600元假造身分證，冒稱是知名建商董事長私生子，向張姓土地開發業者借60萬未還；徐男遭報警逮捕後趕緊還錢，...

桃市復興區前區長及女總務涉收賄400萬 桃檢今依貪汙罪嫌起訴

桃園市復興區前任區長曾志湘，自2015年起透過秘書室蔡姓女總務承辦採購案收賄360萬元，蔡女則於擔任里幹事期間涉浮報經費...

男搭高鐵發生口角… 涉揮擊還亮刀插椅背 北檢依恐嚇公眾起訴

一名陳姓男子去年11月間從台中搭乘高鐵前往台北期間，因與劉姓女子發生口角爭執後，涉徒手向劉女揮擊還持刀刺椅背桌板。台北地...

台中警違法攔查…他拒配合被送妨害公務 法院判無罪

台中第六分局張姓警員巡邏時，認為魏姓男子騎機車有「搖晃、面色紅潤」就攔停要求盤查，魏不配合動手推人被依妨害公務罪嫌逮捕、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。