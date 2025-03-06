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疑為林岱樺處理政治獻金 檢方要查通法寺住持負責的基金會金流
民進黨立委林岱樺涉貪案中，被視為林岱樺心腹大臣的通法寺住持釋煌智，被檢調查出疑似用公益基金會為名義支出林岱樺的助理薪水、政治獻金流入基金會興辦事業，不過釋煌智遭收押後已在近日提起抗告，爭取交保。
俗名「洪正威」的通法寺住持釋煌智與林岱樺相識多年，雙方因宗教活動結緣，後更因林岱樺積極參與宗教活動，因此與釋煌智培養出默契，雙方在政治及宗教上有不少合作，釋煌智更為林岱樺在競選立委期間，全力提供協助，甚至出手解決政治獻金問題，沒想到因此遭盯上。
檢警調查，釋煌智涉入林岱樺政治獻金金流，疑從廠商獲取以宗教公益活動為名的資金後，轉頭便流入釋煌智負責管理的小金庫，為此他在去年3月28日更成立財團法人，還以林岱樺的已故父親為名，命名為「林三郎覺教基金會」宣稱要宣揚佛法。
林三郎覺教基金會的董事長正是釋煌智本人，法人登記中更紀錄釋煌智一人獨資捐助1001萬元，而基金會董事成員多為通法寺的法師們，但基金會法人目的卻特別記載除了弘揚佛法外，還要「推展公民參與，推動跨領域共創」，更明確指出將「興辦育幼、長照及蔬食餐飲等相關事業機構體系」。
基金會真實成立目的恐不單純只是為宣揚佛法，檢警下一步要釐清，非法金流究竟是釋煌智個人所為或林岱樺全權操盤，不過羈押中的釋煌智已在抗告日截止前由律師遞狀抗告，仍希望爭取能交保。
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