金門烏坵鄉代會主席涉詐領特別費17萬元 檢方依貪污罪起訴

金門縣烏坵鄉民代表會陳姓主席，涉嫌在擔任副主席及主席期間，以不實單據核銷特別費，申報公務支出實則為個人購物或私人贈禮，金門地檢署今天表示，已依貪污治罪條例等罪嫌將其起訴，並請求法院宣告褫奪公權及沒收犯罪所得新台幣17萬1095元。

金門地檢署指出，本案源自法務部調查局福建省調查處掌握情資，發現烏坵鄉民代表會主席陳嫌疑似以不實單據詐領特別費，經檢察官席時英指揮調查後，確認陳在110年度及111年度，以多筆與公務無關的消費憑證申報核銷。

檢方調查發現，110年與111年特別費申報截止期限前，陳嫌先後持個人購買的冷氣、電視、筆電等發票，假借餽贈鄉親或公務用途，向烏坵鄉公所請款，並成功核銷入帳。鄉公所主計、出納人員因僅形式審查，未發現異常，致使款項核發至陳嫌帳戶。

根據檢方起訴書內容，陳嫌於110年4月，在高雄鳳山某家電門市購買3台冷氣，並指示業者分別送至自己及家人住處，卻向公所申報為「贈送鄉親新店開幕賀禮」，詐領3萬8250元特別費。

同年11月，陳更偽造婚宴謝卡，謊稱致贈2萬元賀禮給一名「鄉親」的女兒，實際上該名女子是他的堂妹，且並非烏坵鄉民，陳本人也未出席婚宴，卻仍向鄉公所核銷。

至111年11月，陳嫌利用長子在購物網站購買55950元的65吋電視，運送到兒子位於新北市的住家，卻對公所謊報為「餽贈協助烏坵公共工程諮詢的公司」。同年12月31日，他又購買56895元的MacBook Pro筆電，送給長子，並偽稱是「獎勵在台中工作的鄉親熱心照顧副主席住院事宜」。

檢方認定，陳嫌利用職權，透過偽造文件、登載不實的方式，前後共詐領公款17萬1095元，依貪污治罪條例第5條第1項第2款（公務員利用職務機會詐取財物）、刑法第213條及216條（行使公務員登載不實公文書）、刑法第214條（使公務員登載不實）等罪嫌起訴。

檢方強調，公務特別費本應用於公務支出，卻被陳嫌作為私人消費，嚴重侵害公帑運用的正當性，因此請求法院依法嚴懲，並依貪污治罪條例第17條，宣告褫奪公權。此外，檢方要求沒收其犯罪所得，如無法沒收，則追徵相應價額。