兄欠繳6萬內湖房產遭查封 妹急籌錢保住父母安身之所

林姓男子因積欠罰鍰、牌照稅、健保費等6萬餘元，行政執行署士林分署上月依法查封林男名下房產，林男胞妹獲悉後，擔心與林男同住的父母無家可歸，與士林分署聯繫後繳清欠款，父母的安身之所才免於法拍。

士林分署指出，45歲林男2023年9月至2024年3月間多次駕駛汽車行駛於國道1號及國道3號，未依規定繳納通行費，台北市交通事件裁決所依道路交通管理處罰條例開出135張逾期未繳通行費罰單，林男積欠罰鍰4萬500元。林男另積欠使用牌照稅、全民健康保險費等17案，與前項罰鍰合計欠款6萬餘元。

士林分署去年陸續收案，去年底通知林男繳款無果，派員調查得知，林男與父母同住台北市內湖區金湖路一帶，房產是父母2005年贈與林男，士林分署便排定今年2月14日前往，依法查封該房屋。

林男胞妹知悉後，擔心房屋遭法拍，父母會失去安身之所，立即聯繫士林分署商討解方，雙方最終於3月3日促成林女繳清所有欠款，使房屋免於法拍。

士林分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上債務，切勿置之不理，於移送執行後應積極面對，主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，以免財產遭查扣執行、限制出境或拘提管收等強制措施。