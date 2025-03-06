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兄欠繳6萬內湖房產遭查封 妹急籌錢保住父母安身之所

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

林姓男子因積欠罰鍰、牌照稅、健保費等6萬餘元，行政執行署士林分署上月依法查封林男名下房產，林男胞妹獲悉後，擔心與林男同住的父母無家可歸，與士林分署聯繫後繳清欠款，父母的安身之所才免於法拍

士林分署指出，45歲林男2023年9月至2024年3月間多次駕駛汽車行駛於國道1號及國道3號，未依規定繳納通行費，台北市交通事件裁決所依道路交通管理處罰條例開出135張逾期未繳通行費罰單，林男積欠罰鍰4萬500元。林男另積欠使用牌照稅、全民健康保險費等17案，與前項罰鍰合計欠款6萬餘元。

士林分署去年陸續收案，去年底通知林男繳款無果，派員調查得知，林男與父母同住台北市內湖區金湖路一帶，房產是父母2005年贈與林男，士林分署便排定今年2月14日前往，依法查封該房屋

林男胞妹知悉後，擔心房屋遭法拍，父母會失去安身之所，立即聯繫士林分署商討解方，雙方最終於3月3日促成林女繳清所有欠款，使房屋免於法拍。

士林分署呼籲，民眾應誠實繳納各項公法上債務，切勿置之不理，於移送執行後應積極面對，主動向分署報告財產狀況、清繳欠款或辦理分期繳納，以免財產遭查扣執行、限制出境或拘提管收等強制措施。

林男胞妹（右）知悉後，擔心房屋遭法拍，父母會失去安身之所，立即聯繫士林分署商討解方。記者李隆揆／翻攝
林男胞妹（右）知悉後，擔心房屋遭法拍，父母會失去安身之所，立即聯繫士林分署商討解方。記者李隆揆／翻攝

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