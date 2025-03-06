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64歲熊男酒駕撞死泰籍移工還躲回家 高院仍判8年6月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子熊克衡2023年3月深夜酒駕返家，在桃市新屋區撞死站在路旁聊天的泰籍移工，熊未停車協助送醫，還躲回家2小時，直到警方上門，他的酒測值仍超標。桃園地方法院國民法官庭依酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪判熊8年6月徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

64歲的熊克衡前年3月9日晚間至新屋區赴宴，晚間9點50分駕車返家，他沿新屋區中山東路2段往中壢行駛，卻在中山東路2段346號前因不勝酒力，車身偏離車道，直接衝撞站在路旁彭姓泰國籍移工（31歲）。

熊肇事後急踩油門離去，返回17公里外的中壢區住處；彭姓移工遭撞飛10餘公尺，因頭胸部鈍挫傷、肋骨骨折、氣血胸、呼吸衰竭等傷勢，當晚10點46分不治。警方當晚到熊家，測得他的吐氣酒精濃度為每公升0.48毫克。

一審認為政府大力宣導，熊應該知道不得酒後駕車，仍心存僥倖開車上路，除構成用路人潛在危險，更造成致人於死的無可挽回結果，考量熊於法院審理中坦承犯行，但警察至他家查獲之際，熊僅坦承有駕車，否認飲酒及知道有撞到人，於偵查中才逐步坦承犯罪的犯後態度，以及審理前與被害人親友達成和解，並分期給付，依法量刑。

熊克衡不服判決，提上訴。

高院認為熊克衡酒後執意駕車上路，因而肇事，讓被害人枉送寶貴生命，且駕車逃逸，主觀惡性與客觀犯行重大，無情堪憫恕或情輕法重之處。

高院指出，國民參與審判的目的，在於納入國民多元豐富的生活經驗及價值觀點，反應國民正當法律感情，除非有遺漏、錯誤評價重要量刑事實，或濫用裁量，第二審法院應尊重，一審量刑已考量和解、檢察官、被告、辯護人、被害人家屬的求刑意見，裁量未違反比例原則或平等原則，因此駁回。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子熊克衡酒駕撞死泰籍移工，桃園地院依酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪判他8年6月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。圖／楊梅警分局提供
男子熊克衡酒駕撞死泰籍移工，桃園地院依酒後駕車致人於死、肇事遺棄等罪判他8年6月徒刑，台灣高等法院今駁回他上訴。圖／楊梅警分局提供

移工 被害人 酒駕

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