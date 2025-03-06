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男搭高鐵發生口角… 涉揮擊還亮刀插椅背 北檢依恐嚇公眾起訴

中央社／ 台北6日電

一名陳姓男子去年11月間從台中搭乘高鐵前往台北期間，因與劉姓女子發生口角爭執後，涉徒手向劉女揮擊還持刀刺椅背桌板。台北地檢署今天依恐嚇公眾等罪起訴陳男。

檢方調查，陳男（56歲）去年11月16日上午從高鐵台中站搭乘814次列車前往台北站，因乘客眾多，陳男席地而坐在車門邊，他不滿自苗栗站上車的劉女進入車廂時曾跨越他的身軀及背包，在列車駛離板橋站並靠近台北站時，進入車廂找到劉女，雙方發生口角爭執。

爭執過程中，檢方指出，陳男涉徒手朝劉女方向揮擊數次，並揚言「我沒有打妳喔，只是揍椅子而已」，隨後走到博愛座附近，自隨身背包內取出刀刃長18公分的刀具1支，先將刀具重摔在地，隨即再以右手將刀拾起用力插入椅背桌板處。

陳男在高鐵列車抵達台北站後下車逃逸，警方調閱監視器影像追查，在南投縣將陳男拘提到案，並移送北檢偵辦，檢察官訊問後向法院聲請羈押陳男。台北地方法院認為沒有羈押必要，裁定新台幣2萬9000元交保，並限制住居。

北檢今天偵查終結，依恐嚇公眾、恐嚇、毀損等罪嫌起訴陳男。另外，劉女提告陳男涉傷害，檢察官函詢醫院後，發現劉女無明顯傷勢，由於這部分案情與此案同一事實，檢察官不另為不起訴處分。

一名陳姓男子去年11月間從台中搭乘高鐵前往台北期間，因與劉姓女子發生口角爭執後，涉徒手向劉女揮擊還持刀刺椅背桌板。圖／民眾提供
一名陳姓男子去年11月間從台中搭乘高鐵前往台北期間，因與劉姓女子發生口角爭執後，涉徒手向劉女揮擊還持刀刺椅背桌板。圖／民眾提供

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