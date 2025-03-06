台中男半夜吵死人 鄰居勸阻卻遭滅火器打破頭、臉毀容

台中陳姓男子半夜和弟弟在社區喧鬧，夏姓鄰居上門勸阻卻引起陳男不滿，失控拿滅火器、石塊痛毆夏一頓，把他打到顱骨骨折、臉上16公分撕裂傷毀容，陳犯後還辯稱是「正當防衛」，法院不採信依傷害罪判他1年4月徒刑，可上訴。

檢警調查，陳男2023年6月7日半夜12點多在社區喧鬧，夏姓鄰居不堪其擾上前制止，陳卻心生不滿拿玻璃瓶、雨傘、石塊及滅火器朝夏頭部痛毆，當場把對方打到頭顱骨骨折、右眼撕裂傷、眼球挫傷、連臉部都有16公分撕裂傷。

台中地院審理時，陳男坦承打人，但辯稱夏男事前踹他家大門，當天是夏對他弟弟說，叫他們兄弟上去睡覺，聽到夏的聲音就是之前踹他家門的人聲音，且夏當時手握拳頭，認為夏可能要打人，為了保護自己和弟弟才正當防衛。

法院根據現場監視器、雙方證詞，另醫院診斷指出，夏男顏面撕裂傷目前留存明顯及永久性疤痕，但未達重傷害程度。

夏男則說，事前沒有踹門，而是敲門因為陳姓兄弟晚上喧嘩，當天更沒有握拳也無要打人，法院比對相關跡證，認為陳男辯稱正當防衛不可採。

法院審酌，陳男法治觀念薄弱，不思理性溝通，夏男被打傷勢不輕，犯後也沒有和解，審酌一切情狀後依傷害罪判陳男1年4月徒刑。