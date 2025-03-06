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法務部預算遭刪減 全律會：律師職前訓練受影響

中央社／ 台北6日電

台灣法務部。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影
台灣法務部。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影

全國律師聯合會今天表示，因立法院刪減法務部預算，導致今年律師職前訓練受訓梯次減少，呼籲唯有更充足與穩定的經費支持，才能確保新進律師受訓品質。

全國律師聯合會聲明指出，全律會受法務部委託辦理律師職前訓練，訓練經費由法務部編列預算支應；法務部於民國110年至112年均編列新台幣301萬元，113年編列331萬元，但因近年受訓人數及訓練成本漸增，法務部原編列預算，已顯不足以支應律師職前訓練的需求。

聲明指出，全律會日前接獲法務部通知，今年律師職前訓練經費原編列331萬元，因立法院統刪法務部檢察行政業務費10%，因此今年職前訓練預算下修為297萬9000元。

全律會表示，與法務部密集討論與評估相關的替代方案，並在經費大幅受限、受訓人數持續增加的困境下，尋求對受訓學員權益影響最小的替代方案。

全律會指出，考量律師訓練期間較長，其他大型場地檔期難以配合、租借所費不貲，現有預算難以支應等因素，決議今年律師職前訓練從原本共6梯次縮減為5梯次，每梯次從135人上升至200人，因人數過多、場地不大，採取分組輪流實體及視訊受訓方式辦理。

聲明最後提到，律師職前訓練是新進律師取得執業資格、培養實務專業的重要基礎訓練，唯有更充足與穩定的經費支持，全律會的律師研習所才能預為規劃、妥為安排，以確保新進律師的受訓品質，完成法務部委託辦理的訓練任務。

律師 法務部 立法院 總預算

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