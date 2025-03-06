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遭嗆「拿不出100萬打牌」 百斤男徒手打死前老闆…判關10年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

苗栗縣林姓男子體重逾百公斤，他前年除夕拜年被章姓前老闆譏諷「拿不出100萬元打牌」，動手狂毆、猛踹活活打死對方，一、二審均依傷害致死罪判林10年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

林曾是章的員工兼朋友，雙方無糾紛，兩人2023年1月22日凌晨1時許在苗栗縣南庄鄉南江村因酒後爭執，林見章要開車離去，上前阻攔未果就用手肘擊破車窗，徒手毆打章頭、頸部，還強行拉下車出腳用力踢、踹章頭、胸腹部多次。

章被打到倒地不起，經其餘在場人員極力勸阻，強行拉開林才罷手，但章被打到多處外傷、肝臟撕裂傷、脾臟破裂、腸穿孔，多處器官損傷及大量出血及出血性休克，送醫急救仍因傷重同日凌晨3時許死亡

一審苗栗地方法院國民法官庭審理時，林坦承不諱，且有相關證詞、扣案證物及相驗報告可佐，並認為林有槍砲、恐嚇及酒駕等前科，這次又酒後故意犯罪，應加重其刑。

法院指出，林2023年除夕去拜年時，被章譏諷拿不出100萬元打牌而起口角，就酒後氣憤失控，呼氣酒測值達每公升1.15毫克，林還自稱每天下班都會喝半瓶高粱、1手啤酒，可見他酒癮甚深。

另外，法院認為林身高176公分、體重115公斤，身材壯碩徒手毆打又出腳踹致死，犯後雖提500萬元賠償計畫，卻無法保證能按時履行而未能和解，審酌一切情狀後依傷害致死罪判10年6月。

檢察官和林皆針對量刑上訴，二審認為雙方請求事由一審皆已經充分考量，認為上訴無理由，維持一審判決；案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／ingimage
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失控 死亡 老闆

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