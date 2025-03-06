桃園2清潔員幫量販店省萬餘元清運千餘公斤垃圾 雙雙涉貪遭訴

桃市環境管理處平鎮區中隊前彭姓、詹姓2名約雇清潔隊員，明知我國自2021年中已公告停止代為清運事業廢棄物，彭等人仍於2022年2月間3度幫某量販的分店收取總共1192公斤垃圾，為業者省下萬餘元清運費，桃園地檢署偵結，將彭、詹姓2人依貪汙罪起訴。

桃市環管處當年發現彭姓駕駛出車異常，在前往例行獅子林路線之前，會特意繞至金陵路三段「阿潭ㄟ店金陵店」，代為清運事業廢棄物，主動清查後，將彭、詹移送廉政署，由於彭姓駕駛已退休不知當時協助清運的理由，至於在職的詹男則聲稱「不知情」，他是隨車清潔員，出車就跟著去了，目前已調離原路線，靜候司法審判。

起訴指出，彭男自2014年12月至2022年7月中退休離職止、詹男則自2018年8月起受桃園市環境管理處（前環境清潔稽查大隊）以契約雇用，分別在環管處平鎮區中隊擔任獅子林路線的晚班駕駛員及隨車清潔隊員，負責一般廢棄物收集、清運等業務，為地方自治團體所屬機關，具法定職務權限公務員。

彭、詹明知「阿潭ㄟ店金陵店」從事綜合商品零售，結合倉儲與賣場一體的零售式量販業，所產生的廢棄物屬法令規定的事業廢棄物，應依法自行委託公、民營清除處理機構清運，市府清潔隊不得代為清運，且平鎮中隊夜班清運組王班長已於2021年7月間某日，通知彭轉告詹，中隊已停止清運該店的廢棄物。

詎料，彭男於2022年2月19日下午4點35分擅自駕駛中隊的垃圾車，搭載不知情的駱姓清潔員前往該店停車場，協助店員將店內269公斤的廢棄物投入垃圾車車斗，載至桃市欣榮焚化廠或楊梅區員本垃圾掩埋場傾倒，讓該店節省清運費2416.5元。

同年2月21日下午4點22分，彭男又擅自駕垃圾車搭載詹男前往該店停車場，協助店員將622.5公斤廢棄物投入垃圾車車斗並載走，讓該店節省清運費5602.5元；翌日下午4點51分，彭和詹又前往該店協助清運300.5公斤廢棄物，讓店家節省2704.5元清運費，檢廉據報偵辦。

檢方偵查後，認為被告彭、詹所為，均觸犯貪汙治罪條例第6條第1項4款的公務員對於主管事務圖利他人罪嫌，彭、詹分別有3次及2次犯行，請審酌被

告2所圖得的不正利益為1萬723.5元，在5萬元以下，與一心利用職務斂財的貪汙態樣有別，認為犯罪情節尚輕，請依法減輕其刑。