精舍命案霸凌死者2個月…逼剃光頭 每天五體投地大禮拜5百次

台北市精舍命案疑雲，台北地檢署今偵結，蔡姓死者因得罪該宗教團體上師「王薀」王江鎮，從去年5月至7月死亡前，長期受到心理壓力，逼迫剃光頭，每天五體投地「大禮拜」4百至5百次，還一度受不了企圖輕生，最後在7月23日凱米颱風夜被帶往水月草堂，在信徒目視下遭霸凌批鬥，跪在佛像前被逼道歉，遭傷害致死。

起訴指出，此宗教團體中王江鎮為上師，幹子昀、梁碧茵、游秀鈴為「讀書會師姐」，死者蔡女有會計專長擔任「水月草堂」出納、負責內帳，去年2月下旬，蔡女屢屢得罪王江鎮，王認為蔡協助計算他婚後財產數額有誤，致少分配新台幣數百萬元損失，又蔡女疑似傳染新冠肺炎給幹子昀，因而被團體認為態度不佳、愛生氣、愛抱怨、小氣、計較。

檢方追查，宗教團體自稱上師的王江鎮以絕對權威在水月草堂舉辦「研討」，作為宗教團體與受罰信徒討論行為應如何改進，提議蔡女跟著信徒女住持吳慧珠「耀智師父」出家，蔡女則表示「無法接受出家人光頭形象」，遭吳慧珠怒斥。吳傳訊給幹子昀「請示」王江鎮是否剔除蔡女頭髮，王「核可」後在去年5月19日至20日，不顧蔡女意願，由王江鎮在「水月草堂」召集幹子昀、游秀鈴、黃文琪，以多人在場施加心理壓力，命令吳慧珠剔除蔡女頭髮，使蔡女不得不被剃光頭。

檢方調查，王江鎮從5月中旬，涉令蔡女前往「讀書會」頂樓，需每天做五體投地「大禮拜」4百至5百次，蔡女曾跨越欄杆，以自殺要脅，王江鎮從6月間改令蔡女在大安區四維路精舍，堆放雜物且無寢具的和室，持續每天「大禮拜」4百至5百次。

檢方調查，去年7月讀書會師姐梁碧茵也得罪王江鎮，涉強制「研討」，找來師姐幹子昀、游秀鈴、信徒姜芃妤、呂莉芳站在蔡、梁兩側，施加心理壓抑，王江鎮發號施令，命令兩人互罵、互相背起對方走2公尺、背對方跳起來，甚至在地上打滾一定圈數；王江鎮涉又在另一場研討中，命身高只有141公分的蔡女助跑，跳起來多天花板上的燈，蔡女在心裡壓力下無從反抗眾人逼迫，只能屈服絕對權威，不從恐遭受其他體罰，只能照辦無義務之事。

北檢今偵結，此傷害致死案累計被告共13人，曾被羈押的女住持吳慧珠、信徒李淵源與姜芃妤3人，羈押中王江鎮及姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴4人（今將移審台北地方法院）及信徒呂莉芳等8人，涉傷害致死罪起訴。

信徒吳傍丹涉幫助強制、幫助傷害罪嫌；信徒黃文琪、李宸宇，及藝人李威（本名李翊瑋）、李威妻子簡瑀家則涉幫助傷害致死、幫助強制等罪嫌起訴。