竹縣勞工處正副處長涉貪被押 楊文科：司法勿枉勿縱還清白

新竹縣政府勞工處副處長林東山日前被檢舉涉貪被羈押禁見，案件向上溯源！勞工處長劉家滿昨住處及辦公場所遭搜索，並傳喚劉等3人到案說明，昨深夜經法官裁定准押禁見。新竹縣長楊文科今天受訪回應，期待司法毋枉毋縱，來還他清白。

新竹縣政府今早回應，縣府團隊秉持依法行政原則為民服務，縣府均配合相關調查，並尊重司法，待法院釐清真相，毋枉毋縱。由於目前勞工處正副處長均停職，由具有中國文化大學勞工關係學系學歷的新竹縣政府參議蔡淑貞代理處長，勞工處相關業務一切均正常運作。

這次勞工處的正副處長都涉貪，縣府同仁對於捲入案情十分意外。林東山在2月26日被控未能落實勞動安檢，且違背職務收受賄賂遭羈押禁見，此案向上發展，昨檢方進一步搜索竹縣府勞工處處長劉家滿和副處長林東山住所及勞工處等辦公場所進行搜索，並傳喚劉家滿等3人及相關證人到案說明，劉家滿昨深夜經法官裁定准押禁見，其他兩人10萬元交保。

據透露，去年有件勞資糾紛案，對於上班工時交接的認定有爭議，勞方認為每天有提早上班數十分鐘不等的事實，要求資方應如實給付加班費，不過資方則強調整點上班。

此案勞方不滿資方處理方式，曾到縣府申訴多次，但最後結果都不利於勞方，因此向調查局台北市調查處跨轄檢舉，勞方未再提出調解或訴願此案檢調介入後，檢調發動偵辦，發現疑有收受禮券等狀況，認為涉嫌貪汙治罪條例等罪嫌重大。