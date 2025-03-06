強打綠能蟑螂 調查局長向歐洲在台商會說明犯罪現況

調查局長陳白立本月4日受邀出席歐洲在台商務協會午餐會及專題演講，闡述我國發展綠色能源為當前重要施政方向，調查局配合政府成立「強力打擊妨害綠能產業發展專案」，從偵辦擴及宣導與防制，全力淨化綠能產業投資環境。

陳白立向歐洲在台商務協會說明與公務員有關的妨害綠能產業犯罪現況，並提供目前的具體策進作為，其中政府相關部門正努力訂定綠能產業透明回饋機制、簡化申請及核定流程，杜絕人謀不臧；另以實際案例說明調查局近年來偵辦多起公務員涉及綠能貪瀆案件。

陳白立強調，發展綠色能源是政府當前重要施政方向，但台灣在法規訂定、政策鼓勵、財務融資、供應鏈與技術人才培養等，都亟需參考外國作法並借助外資企業給予協助。歐洲在綠能產業處於全球領先地位，不僅是綠能技術的開拓者，更是環保政策的推動者，感謝歐洲企業近年將目光投向台灣市場，透過技術合作、資本投資的夥伴關係，協助推動台灣綠能發展。

歐洲在台商務協會執行長何飛逸表示，協會旗下的風能委員會計有60個會員，是由全球離岸風電龍頭大廠丹能風力（DONG Energy）與近30家國內外能源業者及合作夥伴共同推動籌建，且吸引來自台灣本土與海外能源生態系統不同領域的代表，推動台灣風力產業建立本土供應鏈。感謝調查局針對政府打擊妨害綠能產業發展犯罪說明。

此次午餐會有多家企業代表與會，包含WPD達德能源集團、韋能能源、國際通商法律事務所、安聯人壽、台灣賓士、台灣福斯、西門子、倍速羅得、昇恆昌、Eiger、奧廸集團等，座談QA階段歐商也提出相關問題，包含「如何識別政府官員是否釋出貪腐信號？」、「有時，歐洲企業會接到台灣檢警要求，希望配合調查，但涉及存放於歐盟境內的資訊，根據歐盟「一般資料保護規則（GDPR）」，對於警方要求提供個人資料的情況，資料傳輸受到極為嚴格的限制」等。

陳白立表示，若外資企業在投資開發過程中，遇到超越法遵以外的不合理刁難，如拖延許可發放、增加審核難度等，可能是個信號；抑或地方民代、黑道人士假借各種理由，如破壞生態、風水等，要求提供鉅額補償，這也可能是一種信號。

再者，地方首長、民代若暗示某工程可發包給某廠商，且索取過高之工程款，可能也涉及不法。另歐盟法律有「一般資料保護規則（GDPR）」，因台灣尚未與歐盟完成相關協定，調查局歡迎與歐洲商會合作，共同尋求合適的處理方式，以妥善解決歐商與台灣在此方面需求。此次講主題為「調查局公正執法，協助歐商安心在臺發展業務—打擊妨害綠能產業犯罪執行現況與因應策略」。