盜刷高鐵票轉賣無本獲利千萬 檢起訴氣炸：慷被害人之慨

黃姓男子等人利用釣魚簡訊取得民眾信用卡資訊，盜刷購買高鐵票後，低價賣出牟利1300萬餘元，鐵路警察局獲報展開調查，檢警日前執行2波拘搜行動，查獲黃男等7人到案，偵結依違反鐵路法等罪嫌起訴。

起訴指出，黃等7人2013年起共組高鐵票盜刷銷贓集團，以大量虛擬身分證字號向高鐵公司訂票，再架設假網站、發送釣魚簡訊，向不知情民眾誆稱「停車費未繳」、「紅利點數到期可以兌換」等，待民眾點擊假網站連結、信用卡資訊外洩，該集團便盜刷民眾信用卡，支付大量高鐵票款。

該集團得手高鐵票後，在LINE群組「速度高鐵」、官方帳號「台灣Q比高鐵專售」及「晚鳥票票券交易平台」上，打出「高鐵票8折賣」等廣告，將左營到台北站元價1490元的車票，以1192元低價販賣牟利，並將票款兌換成虛擬貨幣後，轉匯至境外虛擬錢包，隱匿犯罪所得金流。

士林地檢署檢察官指揮鐵路警察局刑警大隊介入調查，初估此案至少已有4家銀行、29人受害，集團不法所得逾1300萬元，日前分2波執行拘提、搜索行動，分別前往新北、台北、彰化、高雄等地搜索，查獲黃男等7人到案。

警方清查相關監視器畫面、金融帳戶、虛擬錢包、被害人等，去年底依詐欺、組織犯罪、洗錢、鐵路法等罪嫌將7人移送士檢偵辦；檢方調查後認定，黃等7人涉嫌違反組織犯罪條例「參與犯罪組織」、刑法「行使偽造準私文書」、「3人以上詐欺取財」、鐵路法「以不正方法取得訂票憑證」、違反洗錢防制法「一般洗錢」等罪，近日偵結依法起訴。