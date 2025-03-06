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精舍命案起訴13人 李威涉幫助傷害致死轉汙點證人、依法減刑或免刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市精舍命案疑雲，蔡姓死者遭精舍團體人員圍觀她的「發露懺悔」檢討會，遭逼迫長時間跪拜懺悔體力不支死亡。台北地檢署今偵結，依傷害致死等罪嫌起訴上師王薀（本名王江鎮）等13人；其中藝人李威事後涉聽王薀指示教導如何應對檢警，與其他信徒打電話給2、3百名律師詢問，李威列被告後轉為汙點證人，涉幫助傷害致死罪嫌起訴。

起訴指出，蔡女死亡，李威聽從王薀指示，召開網路會議，與信徒呂女教導女住持吳慧珠、信徒李淵源與姜芃妤3人，如何應對檢警詢問，李威、李威妻子簡女、黃文琪、呂女又聽從王薀指示，打給2、3百位律師詢問本案問題，李威也教信徒如何回答死者家屬的提問。

李威、李威妻子簡女、黃文琪、李宸宇等4人，涉幫助傷害致死、幫助強制等罪起訴，其中李威願意轉為汙點證人，供出去年7月23日「水月草堂」內與案件重要事項，其他正犯或共犯的犯罪事證，建請依證人保護法規定予以減輕或免除其刑。

台北市精舍命案疑雲，藝人李威改列被告，轉為汙點證人。(記者蘇健忠／攝影)
台北市精舍命案疑雲，藝人李威改列被告，轉為汙點證人。(記者蘇健忠／攝影)

命案 李威 王薀

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