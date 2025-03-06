恐怖醫美工作室…網購低價醫材開刀 密醫獲利逾百萬判6月

40歲菲律賓華僑康女在北市、新莊兩地經營地下醫美工作室，執行隆鼻、溶脂瘦身等醫美項目，開設1年多來獲利超過百萬。移民署新北市專勤隊獲報前往查緝將康女逮捕，詢後依違法醫師法等罪嫌送辦，法官日前判處康女有期徒刑6月，緩刑3年。

據了解，移民署新北市專勤隊去年（2024年）接獲檢舉，有多名非法移工頻繁於新北市新莊區某民宅出入。移民官獲報前往蒐證，發現出入的外籍人士均由40歲菲律賓裔華僑康女接待進出。移民署新北市專勤隊深入追查發現，菲律賓裔華僑康女具護士經驗，2012年來台定居取得身分證，看準醫美市場驚人商機，自2023年起私設醫美工作室執行埋線隆鼻、肉毒桿菌除皺及溶脂瘦身等醫美項目。因收費較正規醫美診所低廉，名聲作響後還跟上潮流開始抽血進行高風險PRP（Platelet-rich plasma，高濃度血小板血漿）注射美容回春療程。

移民官喬裝顧客前往康女醫美工作室調查蒐證，見時機成熟後於去年（2024年）5月持拘票及搜索票，會同新北市衛生局及新莊警方前往查緝，當場逮捕康女並查扣玻尿酸、肉毒桿菌、穀光甘肽、血液離心機、針具等多項非法醫材，移民官還驚見工作室內廢棄染血針頭竟隨意丟棄在空寶特瓶內，讓查緝人員看了頭皮發麻直呼：「超恐怖！」。

移民官發現康女的醫美工作室器材藥品一應俱全，從各式手術針具、醫美機械、美容輸液等醫材至消炎藥、抗生素等藥品應有盡有。康女供稱這些醫材都是從網路低價購入，藉此壓低成本削價提供各種侵入式醫美服務，其中單次要價上萬元的PRP注射美容回春療程，康女以1500元約十分之一超低價格銷售，還透過臉書及抖音直播手術過程，甚至連自己的丈夫也被拉來當模特兒，放上術前、術後成果對比照吸引消費者。新北市專勤隊初估康女經營一年多來，每月至少進帳7萬元，總不法獲利超過百萬。

新北市專勤隊詢後將康女依違反醫師法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，新北地院法官認為康女未具合法醫師資格，竟擅自執行醫療業務，破壞國家醫師專業制度，對於受診治者之身體健康有潛在性危險，所為實不可取。審酌其犯罪之動機、目的、手段，非法執行醫療業務之時間、所實施醫療行為之種類，及犯後始終坦承犯行，去年12月依違反醫師法第28條前段之非法執行醫療業務罪，判處康女有期徒刑6月，緩刑參年。移民署新北市專勤隊提醒，民眾應慎選合法的醫療院所及具有醫師資格的醫事人員，勿落入低價網路醫美廣告圈套，成為非法醫美市場的「白老鼠」，愛美不成反賠了健康。