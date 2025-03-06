烏坵鄉代會主席涉詐取特別費逾17萬 金門地檢起訴

金門縣烏坵鄉民代表會主席陳興德，因涉以不實單據核銷特別費逾新台幣17萬元，金門地檢偵查終結，依公務員利用職務機會詐取財物等罪嫌起訴陳興德。

根據金門地方檢察署起訴書，陳興德在民國107年12月25日到111年12月24日擔任烏坵鄉民代表會副主席，在111年12月25日至今擔任烏坵鄉民代表會主席。

起訴書指出，陳興德在110年度及111年度特別費申報截止期限，持與公務無關的私人消費憑證或偽造文書，包括私人購買家電等，以假藉餽贈、祝賀、協助有關烏坵公共工程業務諮詢等不實名義，向烏坵鄉公所詐取主席與副主席特別費。

根據起訴書，烏坵鄉公所主計、出納及相關權責人員形式審查後，誤認陳興德因公支出費用，同意以特別費核銷，將申報金額匯入陳興德郵局帳戶；陳興德在110年度詐領副主席特別費5萬8250元，於111年度詐領副主席及主席特別費11萬2845元。

陳興德明知特別費使用限於因公支出，卻利用職務上機會詐取財物，因此依公務員利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌提起公訴，及宣告褫奪公權、沒收犯罪所得17萬1095元。