「後面有人騷擾」見義勇乘客出示手機 公車司機直接送警逮狼

莊姓男子去年在基隆市搭公車時，被控對鄰座一名女乘客，不顧對方阻擋抗拒，以右手撫摸女子胸部等身體部位，有下車乘客對公車駕駛出示手機，寫「後面有人騷擾」，駕駛直接將公車開到派出所報警。法官依強制猥褻判莊男有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年。

基隆地院判決書指出，莊男民國113年2月16日上午7時許，在基隆市仁愛區一處公車站牌上某路線的市公車後，坐在一名女乘客 A女座位旁，兩人素不相識，A女的意願，不顧A女的阻擋抗拒，以右手撫摸她的胸部等身體部位。

判判指出，當公車停靠基隆女中時，有下車乘客對該公車廖姓駕駛出示手機，手機內寫「後面有人騷擾」，駕駛即叫坐在後面的女乘客通通往前走，並將公車直接開到東光派出所報警處理，莊男經基隆市警察局移送偵辦，檢方依強制猥褻檢結起訴。

法官審理認為，莊男自稱在某社福單位上班，為逞一己私慾，對被害人強制猥褻行為，未能尊重他人的性自主決定權，也使被害人身心受創，應予譴責。但考量他犯後坦承犯行，且與被害人當庭達成和解，並賠償部分和解金，犯後態度尚稱良好，有悔改之意，判決有期徒刑6月，可易科罰金，緩刑3年。

法官說，刑法強制猥褻罪，是指對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上、5年以下有期徒刑。