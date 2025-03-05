女子找徵信社捉姦嫌貴 卻被假律師騙走560萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣盧姓女子懷疑丈夫外遇，找上沒有律師資格的吳姓男子協助，吳男謊稱要凍結盧女丈夫資產，向盧女詐得擔保金及律師費560萬元，事後卻未見假扣押等裁定，才知道受騙。彰化地院考量吳男與盧女和解，依詐欺罪判刑8月，緩刑3年，仍可上訴。

判決書指出，盧姓女子於2021年間懷疑丈夫外遇，找徵信社追蹤，果真發現丈夫與女有不正常交往，但考量找徵信社捉姦太貴，於是透過友人介紹，認識在某國中擔任法律顧問的「吳律師」協助。

吳男未取得律師資格，卻在盧女與他聯繫後自稱為律師，要寫訴狀、陪當事人開庭等，並建議向法院聲請假扣押，凍結配偶資產，並稱要找他認識的周刊「狗仔」配合爆料，才能獲得更好的離婚條件。

吳男還佯稱，要向法院聲請假扣押，凍結丈夫資產，必須支付法院擔保金、律師費，盧女因而解定存辦理公教信用貸款，先後共匯款560萬元給吳男。

盧女後來覺得有異，要求與吳男簽訂委任契約，吳卻藉機推拖，盧女也從未見過此案相關假扣押裁定、擔保裁定及提存單等文書，進一步查證驚覺受騙，對吳男提起詐欺取財告訴，彰化地檢署檢察官偵查後，依據2人相關對話截圖，認定吳男自稱律師的事證明確，依詐欺罪嫌提起公訴。

法官指出，吳男犯詐欺取財罪處有期徒刑8月，沒收犯罪所得；法官另審酌吳男坦承犯行，且已與被害人和解，經偵查程序及科刑教訓，當知所警惕而無再犯之虞，緩刑3年，並應依調解支付731萬元賠償。

至於吳男佯稱律師，但法官認為吳男未實際辦理訴訟事件，未違反律師法。

彰化地方法院依詐欺罪，判處吳姓男子8月徒刑，緩刑3年。本報資料照片
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丈夫 假扣押 律師

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