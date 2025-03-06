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融資公司勾結詐團 騙房產詐現金

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

王姓、施姓（中）、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。記者李奕昕／翻攝
王姓、施姓（中）、陳姓男子經營融資公司涉勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向20人騙走1億元。記者李奕昕／翻攝
警方今年首波全國同步打擊詐欺，查獲有融資公司勾結詐騙集團，替被害人辦理抵押房產借貸，向廿人騙走一億元，另破獲假精品代購網路平台，誘使大陸人提供人頭帳戶及匯款購買泰達幣，替詐團洗錢，經手四點五億元。

警方調查，卅一歲王姓男子夥同卅歲施姓、陳姓男子各在高雄市經營融資公司，設LINE群組互相聯繫，配合虛擬貨幣假投資詐團機房，待被害人面交現金遭騙光存款，由施以代書助理名義出面，赴各地政事務所與被害人簽立借款契約書、房屋委託契約書等，設定抵押房產，再由蔡姓男子等金主借貸，被害人取得貸款又被騙面交。

去年廿人被騙面交五千萬元，抵押房產借貸五千萬元面交，新竹一名公家機關約聘婦人面交九百萬、抵押借貸三百萬元面交，財損最高。

刑事局偵四大隊第三隊去年十一、十二月搜索公司，拘提王、施、陳及金主、車手、員工，加上先前落網車手共查獲十七人，王等三人稱正當借貸。警方依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例移送，檢方聲押施，令其他人五至十萬元交保，法院裁定施卅萬元交保並限制住居。

另外，卅八歲林姓男子透過網路論壇、微信貼文，宣稱經營名牌手提包、手表、飾品等精品代購平台，以投資平台訂單，誘使大陸人提供支付寶或大陸銀行帳號，並匯款至指定的大陸銀行帳號買泰達幣。

林將大陸人被騙贓款存進投資者帳號，將泰達幣轉給詐團，未代購精品，去年下半年經手人民幣一億元（約台幣四點五億元）。

刑事局國際科偵二隊追查林在桃園市某住宅大樓租屋設水房，今年一月搜索水房等處拘提林等六人，從電腦後台名冊估算數十人被騙當人頭。林等人稱協助網路博弈業者代收代付款，每筆抽取百分之三費用，被依詐欺、洗錢、組織移送，檢方命林廿萬元交保，其他人十萬元交保或限制住居。

網路 被害人

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