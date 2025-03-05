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退休師嗆傅崐萁「通匪」被架離 余姓黨工1萬元交保
花蓮退休師葉春蓮日前在國民黨活動中嗆聲立委傅崐萁通匪，被工作人員架離現場，檢警接獲民眾告發，朝強制罪方向偵辦，今天通知葉春蓮及當天涉嫌拉人的余姓黨工說明，檢方訊問後諭知余以1萬元交保。
葉春蓮2日在國民黨活動會場遭現場工作人員強制帶離，事後有民眾告發，花蓮警分局報請檢方指揮偵辦，花檢立即分案，並指揮警方調閱現場監視器畫面及保全相關證據。
余姓男子是國民黨黨工，當天因葉春蓮嗆聲引發現場騷動，將葉架到會場外，動作較大。檢方勘驗分析現場畫面後，今天通知余男及葉春蓮到警局接受詢問，並經兩人同意由檢察官訊問。
檢方表示，檢察官訊畢後，認余男涉犯強制罪嫌疑重大，但還沒有羈押必要，諭知1萬元交保，將秉持客觀公正立場，儘速釐清案情及涉案人士，以還原事實真相。
「葉霸」葉春蓮曾獲師鐸獎，不少被她教過的學生近日跳出來聲援，傅崐萁昨天向葉老師道歉。葉今天接受媒體詢問時，表示除非傅停止親共賣國的行為，而且把在立法院通過的那些爛法全部廢掉重來，才有可能考慮要不要接受傅的道歉。
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