退休師嗆傅崐萁「通匪」被架離 余姓黨工1萬元交保

花蓮退休師葉春蓮日前在國民黨活動中嗆聲立委傅崐萁通匪，被工作人員架離現場，檢警接獲民眾告發，朝強制罪方向偵辦，今天通知葉春蓮及當天涉嫌拉人的余姓黨工說明，檢方訊問後諭知余以1萬元交保。

葉春蓮2日在國民黨活動會場遭現場工作人員強制帶離，事後有民眾告發，花蓮警分局報請檢方指揮偵辦，花檢立即分案，並指揮警方調閱現場監視器畫面及保全相關證據。

余姓男子是國民黨黨工，當天因葉春蓮嗆聲引發現場騷動，將葉架到會場外，動作較大。檢方勘驗分析現場畫面後，今天通知余男及葉春蓮到警局接受詢問，並經兩人同意由檢察官訊問。

檢方表示，檢察官訊畢後，認余男涉犯強制罪嫌疑重大，但還沒有羈押必要，諭知1萬元交保，將秉持客觀公正立場，儘速釐清案情及涉案人士，以還原事實真相。