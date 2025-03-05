調查班第62期開學典禮 學員包含律師、放射師專業人才
調查局今天上午在幹部訓練所舉行調查班第62期開學典禮，本期計有男學員66人、女學員48人，共114人，學員專長涵蓋文、法、商、理工及醫學等多元領域，其中有學員具放射師、醫事檢驗師及電機工程技師資格，並有多人通過律師、會計師與專門職業及技術人員考試。
典禮由法務部長鄭銘謙主持，調查局長陳白立等258人觀禮，鄭銘謙期勉學員結業後立即投入調查工作為目標，並提出「立定志向，懷抱終身志業」、「發揮優勢，創造價值」、「勤修專業，充實知能」、「體察時勢，與時俱進」、「砥礪品操，貫徹紀律」等五點期許。
鄭銘謙期勉學員結訓後堅守「忠誠、樸實、團結、進步」的調查局核心價值，為國家社會貢獻己力、發揮所長，再創歷史新猷，並預祝調查班第62期的訓練工作圓滿、成功。
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