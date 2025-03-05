調查局18人職務異動 他督導多起內線交易調升松山站主任
調查局今發布最新站主任、簡任秘書與、專門委員與簡任督察職務異動名冊，其中經濟犯罪防制處企業肅貪科長袁道民，因任內督導偵辦華碩子公司研揚內線交易等案，調升台北市調查處松山站主任；國家安全維護處國安管理科長黃馨慧，防制境外勢力滲透台灣有功，調升台北市調查處機動站主任。
另外，曾派駐美國法務秘書，卻於2015年因酒駕被送辦的兩岸情勢研析處大陸研析科長耿萬隆，調升國際事務處專門委。本次異動共18人，人令3月10日生效。
本次人員名單異動如下：
一、經濟犯罪防制處企業肅貪科長袁道民陞任台北市調查處松山調查站主任。
二、國內安全調查處安全情勢科長梁世明陞任台北市調查處政經調查站主任。
三、國際事務處駐外管理科長李青憲陞任台北市調查處外事調查站主任。
四、國家安全維護處國安管理科長黃馨慧陞任台北市調查處機動工作站主任。
五、幹部訓練所教務組長莊長遠陞任桃園市調查處桃園調查站主任。
六、資通安全處資料管理科長王于源陞任台南市調查處新營調查站主任。
七、人事室考核給與科長簡宏璋陞任人事室簡任秘書。
八、新北市調查處國家安全維護及保防科長余俊璉陞任幹部訓練所簡任秘書。
九、高雄市調查處資通安全科科長林家舜陞任航業調查處簡任秘書。
十、兩岸情勢研析處大陸研析科長耿萬隆陞任國際事務處專門委員。
十一、督察處台南市駐區督察侯集仁調任高雄市調查處專門委員。
十二、主計室審核執行科長葉仁傑陞任督察處局本部駐區督察。
十三、督察處督察科長武漢卿陞任督察處新北市駐區督察。
十四、督察處屏東縣駐區督察黃增雄調任台南市駐區督察。
十五、保防處綜合協處科長郭正毅陞任督察處高雄市駐區督察。
十六、督察處台東縣駐區督察林傳福調任督察處屏東縣駐區督察。
十七、新北市調查處國內安全調查及諮詢科長林俊宏陞任督察處宜蘭縣駐區督察。
十八、總務處工務科長劉得榮陞任督察處花蓮縣駐區督察。
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