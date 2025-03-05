男誤信投資詐騙損失30萬 與草屯警合作抓車手

中央社／ 南投縣5日電

潘姓男子誤信投資高獲利、高報酬詐騙話術，去年跨年當天交給取款車手新台幣30萬元，後來潘男發現是詐騙，便與警方合作再約詐騙集團面交30萬元，昨天緝獲車手張姓男子法辦。

南投縣警察局草屯分局今天表示，47歲潘姓男子去年12月遇假投資詐騙，並與取款車手面交30萬元，潘男發現可疑後報案，警方了解案情確定是詐騙案，潘男便與警方合作誘捕，經多次和詐騙集團交談，雙方約定昨天再次面交，警方在面交地點埋伏。

草屯分局指出，潘男透過社群軟體接觸假投資股票訊息，並加入LINE通訊群組，潘男聽信高獲利、高報酬話術，與對方約定於去年12月31日在草屯鎮一家撞球場前面交30萬元，後來潘男心生疑慮而報案，警方說明及分析詐騙話術，潘男確認遇詐騙，決定以自己當誘餌。

草屯分局表示，詐團與潘男再度約定面交，並派「假專員」獨自騎機車到同一家撞球場前收取30萬元，埋伏員警立即衝出逮捕37歲車手張姓男子，查扣現金30萬元、假服務證、手機、存款憑條等證據，詢問後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送南投地方檢察署偵辦。

南投縣 詐騙集團 車手

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