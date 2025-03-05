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南投信義鄉公所又爆貪汙 鄉長涉收賄、回扣遭羈押禁見

聯合報／ 記者曾健祐江良誠／台中即時報導

台中地檢署偵辦南投信義鄉公所弊案，暨去年公所秘書胡錦龍涉嫌貪汙圖利、廖姓技士收賄，以及信義鄉民代表會主席李國源也因收回扣被收押；全案向上突破，檢方昨訊問信義鄉長全志堅後當庭逮捕依貪汙收回扣、收受賄賂等將他聲押禁見，台中地院裁准。

台中地檢署檢察官黃鈺雯去年起偵辦信義鄉公所弊案，查出公所秘書胡錦龍與其胞弟經營土木公司，胡有公所採購案決行職權，卻不知迴避將道路、清淤等278件工程發包給自己的公司，標案金額共3170萬元，胡不法獲利285萬元。

中檢去年6月搜索胡錦龍聲押獲准，10月偵結依共同涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款之對主管業務圖利罪嫌，起訴胡及其弟弟；另公所1名廖姓技士也利用採購標案，向廠商收賄20萬多元同樣涉貪。

此外，信義鄉民代表會主席李國源涉嫌利用公所辦採購工程追加預算期間，向黃姓、鄧姓廠商收回扣，檢方去年11月27日搜索義鄉代會等地，依貪汙不違背職務收賄、行賄罪，將李及2名廠商向法院聲押獲准。

由於檢方偵辦鄉民代表會主席李國源涉貪期間有重大突破，根據掌握證據認定現任鄉長全志堅同樣涉有重嫌，昨並未搜索或拘提，而是通知全自行到案訊問。

檢方認為，全志堅涉嫌貪汙治罪條例第4條第1項第3款，建築或經辦公用工程或購辦公用器材、物品，浮報價額、數量、收取回扣或有其他舞弊情事者，以及同法第5條第1項第3款，對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者。

檢方考量，全涉犯重罪，伴隨有逃亡、串滅證之虞，將他當庭逮捕聲押禁見；台中地院今下午開羈押庭，傍晚裁定收押禁見。

南投縣信義鄉長全志堅因涉嫌工程弊案，遭台中地檢署聲押禁見獲准。南投縣政府表示，待收到法院裁定書後，將依地方制度法規定，鄉鎮市長依刑事訴訟程序被羈押者，由縣政府停止職務，並派人代理鄉長職務。

南投信義鄉長全志堅涉嫌貪汙，檢察官當庭逮捕向法院聲押禁見獲准。圖／報系資料照
南投信義鄉長全志堅涉嫌貪汙，檢察官當庭逮捕向法院聲押禁見獲准。圖／報系資料照

回扣 收賄 聲押 貪汙

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