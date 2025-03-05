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台北已婚美魔女闆娘外遇5男？ 人夫索償150萬敗訴理由曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市一名美魔女與丈夫在台北經營美甲美睫沙龍，有知名藝人是其客戶，但人夫指控，妻子涉在2017年至2021年間，與多名男子有逾越一般兩性交往行為，人夫向妻子等人求償150萬元，不過一、二審都認定，人夫提供的事證不足，無法認定人妻等人有侵害配偶權的行為，駁回上訴。

判決指出，夫妻二人2005年間結婚，婚後在台北市經營美甲美睫沙龍，今年初協議離婚，人夫指控，妻子在2017年至2021年間，與5名男子有逾越一般兩性的交往，包括有一些親密的對話、同遊國外、合照時勾手、在營業處所待至深夜等，其中有大陸人士及網友，人夫向妻子等4人，求償150萬元的精神慰撫金。

台中地院審理時，人妻與被指控的3名男子都辯稱，雙方沒有逾越一般兩性交往，人夫提供的相片，多是戶外的合照，即便有男網友在對話中向人妻提及「親愛的」、「好想抱抱妳」等文字，也僅是一名網友有意追求的單方面示愛文字，人妻未在訊息內予以回應。

一審認為，人夫所提供的對話截圖、相片等證據，都沒有辦法證明，人妻與被指控的男子，有何侵害配偶權的行為，因此駁回人夫訴請，判免賠。

人夫不服再向台中高分院提起上訴，不過合議庭仍認定，人夫提供的事證不足，駁回上訴，仍判免賠，仍可上訴。

台北市一名美魔女闆娘被丈夫指控與多名男子不倫，求償150萬元，台中高分院判人夫敗訴。圖／本報資料照
台北市一名美魔女闆娘被丈夫指控與多名男子不倫，求償150萬元，台中高分院判人夫敗訴。圖／本報資料照

人夫 妻子 配偶 離婚

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